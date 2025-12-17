ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
71
2 хв

Перший публічний вихід: учасниці шоу "Холостяк-14" прийшли на прем’єру фільму "Аватар-3" у Києві

Дівчата вперше разом відвідали публічний захід.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Учасниці шоу "Холостяк-14"

У Києві відбувся допремʼєрний показ третьої частини культової франшизи Джеймса Кемерона — «Аватар: Вогонь і Попіл», яку відвідали учасниці романтичного реалітішоу «Холостяк-14» — Надін Головчук, Ірина Кулешина і Діана Зотова. Це перший публічний вихід дівчат.

Ірина Кулешина і Діана Зотова/Фото Анастасії Телікової

Учасниці проєкту з’явилися на заході у зручних луках.

Надін Головчук обрала для своєї появи світло-графітову толстовку, смугастий топ, сірі спортивні штани і кросівки.

Надін Головчук/Фото Анастасії Телікової

Ірина Кулешина позувала у стильному темному жакеті, чорному боді з асиметричним вирізом, світлих джинсах і кедах. Аутфіт вона доповнила чорною стьобаною сумкою.

Ірина Кулешина і Діана Зотова/Фото Анастасії Телікової

Діана Зотова скомбінувала червоний светр із чорними штанями і чорною шубою, яку накинула на плечі. Образ вона завершила чорними гостроносими ботильйонами і сумкою з фірмовою монограмою бренду Louis Vuitton.

Про фільм:

У новій частині знову з’являється головний герой — колишній морпіх, а зараз ватажок народу На’ві Джейк Саллі (Сем Вортінґтон), воїтелька Нейтирі (Зої Салдана) і родина Саллі, які опиняються перед новими загрозами й випробуваннями. Їм доведеться боротися не лише за власне майбутнє, а й за долю Пандори. У них з’явиться новий противник — войовничий клан Наві, який має темні витоки і кидає виклик героям.

В український прокат «Аватар: Вогонь і Попіл» виходить 18 грудня.

71
