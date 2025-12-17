Приголомшлива красуня: українська супермодель Аліна Байкова прийшла на прем’єру фільму у Нью-Йорку

Аліна Байкова / © Getty Images

Всесвітньо відома модель Аліна Байкова, яка родом з міста Кропивницький, прийшла на прем’єрний показ фільму «Марті Супрім. Геній комбінацій» у Нью-Йорку, у якому головні ролі виконали Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу.

Аліна просто сяяла перед камерами у гламурному образі від бренду Longchamp. Образ моделі включав гламурну сукню відтінку айворі на тонких бретельках, яка складалася із двох видів тканини — верхній шар був повністю розшитий сріблястими лелітками, а ось знизу у сукні була мила рюша.

Аліна Байкова / © Getty Images

Також Бакова доповнила лук об’ємною шубою на блискавці — одним із головних трендів цього холодного сезону, а ось взула українка оригінальні білі ботильйони на чорних підборах зі шнурками та квадратним мисом, які за дизайном нагадували взуття для ковзанки. Така оригінальна біла пара стала ідеальним доповненням її сукні та оригінальної шуби.

А ось яскравим акцентом у своєму луку Аліна вирішила зробити сумку — вона тримала у руці невеликий клатч коралового відтінку, який доповнила милим символом — невеликим жовто-блакитним медведем, він символізував її підтримку і любов до України. Також красуня зробила виразний макіяж із червоною помадою на губах, додала до луку кілька лаконічних прикрас, а волосся зібрала у високий хвіст.

Аліна Байкова / © Getty Images

Останнім роками Аліна, на жаль, практично не бере участі в модних показах, хоча активно знімається та розвиває власний бізнес. Але іноді українську зірку можна також побачити на таких заходах, як Каннський кінофестиваль, який відбувається у Франції. Одного разу модель з’явилася на червоній доріжці цієї події в мінісукні з нецензурною фразою про російського диктатора Путіна — F*ck you Putin. Таким чином Аліна вирішила нагадати всьому світу, що в Україні триває війна і росіяни щодня вбивають українців. Також зірка інколи тішить прихильників такими от появами на прем’єрах у Нью-Йорку.