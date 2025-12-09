Об’ємні шуби, шарфи XXL і головний колір сезону: Андре Тан назвав модні тренди зими

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Об’ємні шуби та плюшеві фактури

Екохутро вже актуальне мінімум п’ять років. Цього сезону завдяки таким речам ви не просто захищаєтесь від холоду, а створюєте справжній statement-образ. Обирайте молочні і бежеві відтінки, бо вони мають свіжий вигляд, завжди у тренді і додають елегантності.

Шарф XXL

Такий аксесуар — це справжній хіт сезону. Якщо у вас вдома є зайвий плед, то просто обгорніть його навколо себе і ви отримаєте стильний, дорогий і шикарний шарф 3ХL. Чим о’ємніше — ти краще.

Трикотажний тотал-лук

Трикотажні спідниці та кардигани і в’язані речі цього сезоні просто на піку популярності. Також не забувайте про об’ємні в’язані сукні — вони мають дуже розкішний вигляд.

Яскравий червоний акцент

Це колір, який точно буде у тренді, він додає шику і робить ваш образ завершеним.