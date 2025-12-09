- Дата публікації
-
- Категорія
- Школа стилю
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
Об’ємні шуби, шарфи XXL і головний колір сезону: Андре Тан назвав модні тренди зими
Оскільки зима вже офіційно вступила у свої права, саме час оновити гардероб і підготуватися прохолодних днів. Саме тому дизайнер поділився найгарячішими трендами на які варто звернути увагу.
Об’ємні шуби та плюшеві фактури
Екохутро вже актуальне мінімум п’ять років. Цього сезону завдяки таким речам ви не просто захищаєтесь від холоду, а створюєте справжній statement-образ. Обирайте молочні і бежеві відтінки, бо вони мають свіжий вигляд, завжди у тренді і додають елегантності.
Шарф XXL
Такий аксесуар — це справжній хіт сезону. Якщо у вас вдома є зайвий плед, то просто обгорніть його навколо себе і ви отримаєте стильний, дорогий і шикарний шарф 3ХL. Чим о’ємніше — ти краще.
Трикотажний тотал-лук
Трикотажні спідниці та кардигани і в’язані речі цього сезоні просто на піку популярності. Також не забувайте про об’ємні в’язані сукні — вони мають дуже розкішний вигляд.
Яскравий червоний акцент
Це колір, який точно буде у тренді, він додає шику і робить ваш образ завершеним.