Як правильно провітрювати взимку оселю, щоб повітря було свіжим / © Associated Press

Виявляється надлишок вологи, застій повітря та шкідливі часточки чекають на вас буквально на кожному кроці. Видання Martha Stewart розповіло, як зберегти тепло та одночасно дихати чистим, свіжим повітрям цілу зиму.

Взимку наші оселі стають «закритішими», ніж у будь-який інший сезон. Закриті вікна, щільні двері та постійно ввімкнене опалення допомагають зберегти тепло, але створюють ідеальні умови для накопичення забруднень: пилу, летких органічних сполук (VOC), бактерій та навіть цвілі.

Правильне провітрювання особливо важливе взимку, бо системи опалення працюють довго, а свіже повітря надходить у дім обмежено. Волога від приготування їжі, душу чи сушіння одягу залишається у приміщенні, створює умови для росту цвілі. Додайте сюди дим від каміна чи газової плити та отримуєте справжній коктейль з частинок і забруднень.

Недостатнє провітрювання не лише погіршує самопочуття, а й впливає на стан меблів, стін та текстилю.

Найпростіші способи провітрювання взимку

Щоб ваш дім залишався теплим і водночас свіжим, варто звернути увагу на дві основні звички.

Використовуйте витяжні вентилятори. Витяжні вентилятори на кухні та у ванній — ваші найкращі друзі взимку. Це найпростіший спосіб провітрювати приміщення без втрати тепла. Після душу, приготування їжі чи сушіння одягу ввімкніть вентилятор на кілька хвилин, щоб зайва волога та запахи не накопичувалися. Відчиняйте ненадовго вікна. Навіть 5-10 хв відкритого вікна один-два рази на день творять дива. Відкрийте вікно трохи та свіже повітря вийде на зміну затхлому, а тепло при цьому «не втече».

Зимовий чек лист для чистого повітря

Щоб контролювати якість повітря взимку, дотримуйтеся простих правил:

Щодня вмикайте кухонні та ванні витяжки.

Міняйте фільтри у системі опалення за графіком.

Пилотяжте за допомогою HEPA-пилососа.

Відчиняйте вікна 1–2 рази на день на 5–10 хв.

Зберігайте хімічні засоби у щільно закритих контейнерах.

Перевіряйте, щоб усі вентиляційні отвори були відкриті.

Якщо ваш дім пахне затхлістю чи вологістю, не ігноруйте це. Часто це перший сигнал про проблему з вентиляцією.

Типові помилки, яких слід уникати

Навіть невеликі помилки можуть зробити повітря всередині приміщення ще гіршим:

Не міняєте фільтри: забиті фільтри не пропускають повітря, система працює важче, а пил і алергени циркулюють.

Закриваєте вентиляційні отвори: це підвищує тиск у трубах і обмежує повітрообмін.

Не використовуєте витяжки: волога накопичується, з’являються пліснява та запахи.

Сушите одяг у кімнаті: додаткова волога робить повітря важким і сприяє цвілі.

Постійно працюєте зі зволожувачем: надлишок вологи робить повітря сирим.

Зима не повинна бути періодом затхлого повітря та підвищеної вологості. Коли ви дотримуєтеся кількох простих звичок, то можете дихати чистим і теплим повітрям протягом усього сезону. Маленькі щоденні кроки допоможуть зберегти затишок і здоров’я для всієї родини.