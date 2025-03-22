Які сорт квітів найкращі для вирощування у вазонах на вікнах

Один із найпростіших способів надати вашому будинку затишку та естетичної привабливості — вирощувати квіти у віконних ящиках.

Такий варіант ідеально підходить не тільки для власників будинків, але й для мешканців квартир, які прагнуть оточити себе природою навіть у міських умовах. Віконні вазони дозволяють змінювати композиції відповідно до сезону, додавати яскравих фарб будь-якому періоду року, про це розповіло видання Martha Stewart.

Проте вибір квітів для віконних ящиків залежить від багатьох чинників: сторони, на яку виходять вікна, рівня освітлення, розміру ящика та догляду.

Сонцелюбні квіти

Якщо ваші віконні ящики розташовані на сонячному боці, вам пощастило – тут можна вирощувати безліч яскравих і довгоквітучих рослин.

Калібрахоа – вишукана рослина з дрібними квітками різних відтінків: фіолетового, синього, рожевого, жовтого та білого.

– вишукана рослина з дрібними квітками різних відтінків: фіолетового, синього, рожевого, жовтого та білого. Петунія – невибаглива квітка, яка любить тепло та сонце. Краще обирати сорти, стійкі до спеки та вологості.

– невибаглива квітка, яка любить тепло та сонце. Краще обирати сорти, стійкі до спеки та вологості. Геліотроп – ароматна рослина, яка привертає увагу метеликів.

– ароматна рослина, яка привертає увагу метеликів. Пентас – тривалоквітуча рослина, яка чудово переносить яскраве сонце та приваблює метеликів.

– тривалоквітуча рослина, яка чудово переносить яскраве сонце та приваблює метеликів. Левиний зів – ідеальний варіант для теплих кліматичних умов, додає вертикальної структури вашому віконному саду.

Тіньолюбні квіти

Якщо ваші вікна розташовані у тіні чи півтіні, важливо підібрати рослини, які добре розвиваються в умовах обмеженого освітлення.

Фуксія – чарівна квітка, яка полюбляє тінь і вологу землю, проте не переносить сильного вітру.

– чарівна квітка, яка полюбляє тінь і вологу землю, проте не переносить сильного вітру. Бегонія – ідеальна для затінених ділянок, її бульбові та рексові види додають текстурності композиції.

– ідеальна для затінених ділянок, її бульбові та рексові види додають текстурності композиції. Торенія – чудовий вибір для тіньових місць, тішить ніжними фіолетовими, рожевими чи білими квітами.

– чудовий вибір для тіньових місць, тішить ніжними фіолетовими, рожевими чи білими квітами. Розрив-трава – одне з найкращих рішень для затінених вікон, квітує рясно та довго.

– одне з найкращих рішень для затінених вікон, квітує рясно та довго. Карликова хоста – чудовий варіант для створення каскадних композицій у тіньових ящиках.

Посухостійкі квіти

Якщо у вас немає часу на частий полив або віконні ящики знаходяться на відкритому сонці, варто вибрати рослини, які добре переносять посуху.

Мандевіла – розкішна квітка з витонченими гілками, яка може створювати гарний каскад.

– розкішна квітка з витонченими гілками, яка може створювати гарний каскад. Цинія – яскравий варіант, який не боїться посухи та тішить довготривалим цвітінням.

– яскравий варіант, який не боїться посухи та тішить довготривалим цвітінням. Геліхрізум – витривала, декоративна рослина з оригінальним сріблястим листям.

Ампельні та каскадні рослини

Якщо ви хочете створити чарівний каскад квітів, обирайте такі рослини:

Діхондра "Сріблястий водоспад" – рослина з витонченим сріблястим листям, яке ефектно спадає вниз.

– рослина з витонченим сріблястим листям, яке ефектно спадає вниз. Виноградна лоза лотоса – ніжна рослина з ажурним листям.

– ніжна рослина з ажурним листям. Каскадні петунії та калібрахоа – ідеальні для створення пишних композицій.

– ідеальні для створення пишних композицій. Вербена, настурція, лобелія, аліссум – чудові рослини для ампельного садіння.

Поради

Щоб ваші квіти добре розвивалися, важливо дотримуватися кількох простих правил:

Використовуйте якісний дренований ґрунт для горщиків.

Забезпечте достатній полив відповідно до потреб рослин.

Регулярно підживлюйте рослини добривами для квітучих культур.

Захищайте квіти від сильного вітру та надмірної спеки.

Оновлюйте композиції відповідно до сезону.

Створення віконних вазонів – це не лише спосіб озеленити простір, а й можливість виразити свою індивідуальність через колір та стиль. Завдяки правильному вибору квітів та догляду за ними, ваші вікна завжди матимуть елегантний та яскравий вигляд.

Ми також писали про те, коли краще поливати квіти.

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