Топ-6 корисних квітів для вашого саду

Рослини-друзі здатні творити дива у вашому саду. Вони не тільки можуть допомогти та захистити деякі рослини, але й зроблять ваш сад надзвичайно красивим.

На сторінці SELF-SUFFICIENT-BACKYARD розповіли про 6 видів корисних рослин-друзів для ваших овочів. Деякі з них допомагають відлякувати шкідників, інші — привертають корисних комах. Коли ви висаджуєте такі рослини поруч з овочами, вони можуть створювати сприятливе середовище для росту та розвитку ваших культур, зменшувати потребу у хімічних пестицидах і підвищувати загальну продуктивність саду.

Космос (Космея)

Вона має ніжні, ромашкоподібні квіти. Садять рослину поруч із помідорами та мангольдом, адже вона приваблює таких корисних комах, як сонечка. Вони сприяють контролю популяції попелиці.

Цинія

Має яскраві квіти, які можуть легко підняти настрій, адже їх неможливо не помітити та проігнорувати. Цинія приваблює запилювачів. Це бджоли та метелики, які можуть забезпечити вам рясний врожай овочів і фруктів завдяки запилюванню.

Чорнобривці

Ці яскраві золотисті квіти (існують ще нові білі сорти) дуже легко вирощувати. Чорнобривці мають потужні властивості відлякування шкідників. Їхній сильний запах відлякує нематод, попелиць та інших шкідливих комах, ефективно захищаючи дорогоцінний врожай.

Календула

Її їстівні квіти використовують у медицині. Вони є пасткою для таких шкідників, як попелиця та щитівка. Календула виділяє липкий сік (смолу), який вони вважають більш привабливим і смачним за сусідні культури.

Настурція

Кожна частина рослини настурції їстівна – від квітів до листя та навіть насіння. Ця квітка бореться зі шкідниками, оскільки вона діє як пастка для попелиць.

Огірочник лікарський

Дуже красива синя квітка. Висаджуйте її поруч із помідорами, полуницею чи кабачками. Вона здатна захистити їх від капустянки (білан капустяний).

Правильно підібрані рослини-друзі можуть значно підвищити здоров'я ваших овочевих культур і зменшити вплив шкідників.

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