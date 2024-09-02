Туреччина хоче приєднання до БРІКС: у Bloomberg назвали цілі Ердогана

Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через відсутність прогресу у спробі приєднатися до ЄС.
За даними джерел, Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, що розвиваються, оскільки прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників.
Про це йдеться у статті Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.
Погляд адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана полягає в тому, що геополітичний центр тяжіння зміщується від розвинутих економік. Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами у багатополярному світі, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена НАТО.
За словами джерел, Туреччина, що розташована між Європою та Азією, подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через розчарування відсутністю прогресу у багаторічній спробі приєднатися до Євросоюзу. Ця заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після підтримування Туреччиною тісних зв’язків з Росією після її вторгнення до України 2022 року.
Видання зауважило, що МЗС та адміністрація президента Туреччини відмовилися від коментарів.
Розширення групи БРІКС може бути обговорено під час саміту у російській Казані 22-24 жовтня, повідомили джерела. Серед інших країн, які хочуть приєднатися до блоку, є Малайзія, Таїланд та Азербайджан.
БРІКС рекламує себе як альтернативу Світовому банку і Міжнародному валютному фонду. Нові члени потенційно можуть отримати доступ до фінансування через його банк розвитку, а також розширити свої політичні та торгові відносини.
Правляча Партія справедливості та розвитку Ердогана давно звинувачує західні країни у перешкоджанні прагненням Туреччини створити самодостатню оборонну промисловість і сильну економіку. Президент неодноразово закликав до перегляду Ради Безпеки ООН, щоб розширити її п’ять постійних членів, і висловив зацікавленість у приєднанні до Шанхайської організації співробітництва, створеної Росією та Китаєм як суперника НАТО.
"Нам не потрібно вибирати між Європейським Союзом і Шанхайською організацією співпраці, як стверджують деякі люди. Навпаки, ми маємо розвивати наші відносини як з цими, так і з іншими організаціями на основі взаємовигідних результатів" , – заявляв Ердоган.
Туреччина вважає, що приєднання до БРІКС може допомогти їй покращити економічне співробітництво з Росією та Китаєм, і стати торговим каналом між ЄС та Азією. За словами джерел, Туреччина хоче бути центром експорту газу з Росії та Центральної Азії.
Адміністрація Ердогана намагається залучити інвестиції з боку китайських виробників електромобілів, які потенційно можуть скористатися перевагами митного союзу Туреччини з ЄС, щоб розширити свій доступ на ринок.
"БРІКС – це організація, яка збільшує різноманітність підходів, ідентичностей і політики в глобальній економічній системі", – заявив у червні голова МЗС Туреччини Хакан Фідан після участі в зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС.
"Туреччина докладає паралельних зусиль, щоб відновити переговори про членство в ЄС. Це залишається "стратегічною метою", – заявив Фідан минулого тижня після участі в неформальних переговорах з колегами з ЄС.
Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС.
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