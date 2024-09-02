Туреччина хоче приєднання до БРІКС: у Bloomberg назвали цілі Ердогана

Туреччина подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через відсутність прогресу у спробі приєднатися до ЄС.

За даними джерел, Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС, що розвиваються, оскільки прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників.

Про це йдеться у статті Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

Погляд адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана полягає в тому, що геополітичний центр тяжіння зміщується від розвинутих економік. Новий дипломатичний поштовх країни відображає її прагнення розвивати зв’язки з усіма сторонами у багатополярному світі, водночас виконуючи свої зобов’язання як ключового члена НАТО.

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За словами джерел, Туреччина, що розташована між Європою та Азією, подала заявку на приєднання до БРІКС кілька місяців тому через розчарування відсутністю прогресу у багаторічній спробі приєднатися до Євросоюзу. Ця заявка також є частково результатом розбіжностей з іншими членами НАТО після підтримування Туреччиною тісних зв’язків з Росією після її вторгнення до України 2022 року.

Видання зауважило, що МЗС та адміністрація президента Туреччини відмовилися від коментарів.

Розширення групи БРІКС може бути обговорено під час саміту у російській Казані 22-24 жовтня, повідомили джерела. Серед інших країн, які хочуть приєднатися до блоку, є Малайзія, Таїланд та Азербайджан.

БРІКС рекламує себе як альтернативу Світовому банку і Міжнародному валютному фонду. Нові члени потенційно можуть отримати доступ до фінансування через його банк розвитку, а також розширити свої політичні та торгові відносини.

Правляча Партія справедливості та розвитку Ердогана давно звинувачує західні країни у перешкоджанні прагненням Туреччини створити самодостатню оборонну промисловість і сильну економіку. Президент неодноразово закликав до перегляду Ради Безпеки ООН, щоб розширити її п’ять постійних членів, і висловив зацікавленість у приєднанні до Шанхайської організації співробітництва, створеної Росією та Китаєм як суперника НАТО.

"Нам не потрібно вибирати між Європейським Союзом і Шанхайською організацією співпраці, як стверджують деякі люди. Навпаки, ми маємо розвивати наші відносини як з цими, так і з іншими організаціями на основі взаємовигідних результатів" , – заявляв Ердоган.

Туреччина вважає, що приєднання до БРІКС може допомогти їй покращити економічне співробітництво з Росією та Китаєм, і стати торговим каналом між ЄС та Азією. За словами джерел, Туреччина хоче бути центром експорту газу з Росії та Центральної Азії.

Адміністрація Ердогана намагається залучити інвестиції з боку китайських виробників електромобілів, які потенційно можуть скористатися перевагами митного союзу Туреччини з ЄС, щоб розширити свій доступ на ринок.

"БРІКС – це організація, яка збільшує різноманітність підходів, ідентичностей і політики в глобальній економічній системі", – заявив у червні голова МЗС Туреччини Хакан Фідан після участі в зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС.

"Туреччина докладає паралельних зусиль, щоб відновити переговори про членство в ЄС. Це залишається "стратегічною метою", – заявив Фідан минулого тижня після участі в неформальних переговорах з колегами з ЄС.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до БРІКС.

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