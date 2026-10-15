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- Війна
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Європа шукає альтернативу Starlink для України: у ЄС заговорили про супутникову систему Govsatcom
У Брюсселі поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні та обговорюють з українською стороною використання європейської системи супутникового зв’язку Govsatcom.
У Євросоюзі наразі не бачать ознак припинення обміну розвідувальною інформацією між Вашингтоном і Києвом.
Про це заявили представники Європейської комісії під час брифінгу.
Головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо повідомила, що наразі Брюссель не має ознак припинення обміну розвідувальними даними між США та Україною.
Водночас у ЄС поки утримуються від коментарів щодо можливих обмежень роботи супутникового зв’язку Starlink на території України. У Брюсселі зазначили, що для оцінки ситуації необхідно отримати більше інформації.
Окрім цього, Європейський Союз веде переговори з Україною щодо можливого використання європейської системи захищеного супутникового зв’язку Govsatcom.
За словами речника Європейської комісії Тома Реньє, наразі йдеться про забезпечення доступу до відповідних супутникових послуг для цивільних потреб.
Раніше повідомлялося, що поблизу Софії в Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен супутникового зв’язку Starlink, які забезпечують комунікацію із супутниками компанії SpaceX.
Ми раніше інформували, що у Москві заявили, що нічого не знають про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, окрім повідомлень у медіа.