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Европа ищет альтернативу Starlink для Украины: в ЕС заговорили о спутниковой системе Govsatcom
В Брюсселе пока не комментируют возможные ограничения работы Starlink в Украине и обсуждают с украинской стороной использование европейской системы спутниковой связи Govsatcom.
В Евросоюзе пока не видят признаков прекращения обмена разведывательной информацией между Вашингтоном и Киевом.
Об этом заявили представители Европейской комиссии на брифинге.
Главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что в настоящее время у Брюсселя нет признаков прекращения обмена разведывательными данными между США и Украиной.
В то же время в ЕС пока воздерживаются от комментариев по поводу возможных ограничений работы спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе отметили, что для оценки ситуации необходимо получить больше информации.
Кроме того, Европейский Союз ведет переговоры с Украиной о возможном использовании европейской системы защищенной спутниковой связи Govsatcom.
По словам спикера Европейской комиссии Тома Ренье, в настоящее время речь идет об обеспечении доступа к соответствующим спутниковым услугам для гражданских нужд.
Ранее сообщалось, что вблизи Софии в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, обеспечивающих коммуникацию со спутниками компании SpaceX.
Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что ничего не знают об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине, кроме сообщений в СМИ.