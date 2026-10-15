Европа ищет альтернативу Starlink для Украины: в ЕС заговорили о спутниковой системе Govsatcom

Спутник Starlink

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В Евросоюзе пока не видят признаков прекращения обмена разведывательной информацией между Вашингтоном и Киевом.

Об этом заявили представители Европейской комиссии на брифинге.

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Главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо сообщила, что в настоящее время у Брюсселя нет признаков прекращения обмена разведывательными данными между США и Украиной.

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В то же время в ЕС пока воздерживаются от комментариев по поводу возможных ограничений работы спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе отметили, что для оценки ситуации необходимо получить больше информации.

Кроме того, Европейский Союз ведет переговоры с Украиной о возможном использовании европейской системы защищенной спутниковой связи Govsatcom.

По словам спикера Европейской комиссии Тома Ренье, в настоящее время речь идет об обеспечении доступа к соответствующим спутниковым услугам для гражданских нужд.

Ранее сообщалось, что вблизи Софии в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой связи Starlink, обеспечивающих коммуникацию со спутниками компании SpaceX.

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Мы ранее информировали, что в Москве заявили, что ничего не знают об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине, кроме сообщений в СМИ.

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