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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Возрастут ли пенсии от 1 ноября: названа максимальная и минимальная суммы выплат

Выплаты для украинских пенсионеров связаны с прожиточным минимумом. В Пенсионном фонде Украины объяснили, повысили ли пенсии в ноябре 2026 года.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Минимальные и максимальные пенсии в ноябре останутся неизменными

Минимальные и максимальные пенсии в ноябре останутся неизменными

В ноябре 2026 минимальная и максимальная пенсии в Украине останутся неизменными. Потому что прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан фиксирован и составляет 2595 гривен.

В Пенсионном фонде сообщили, что для пенсионеров с наименьшими выплатами сумма остается на уровне прожиточного минимума – 2595 гривен.

В то же время верхняя планка ограничена. То есть, согласно закону, запрещено назначать пенсию более десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Поэтому максимальная пенсия в Украине сейчас – 25 950 гривен.

От чего зависит сумма пенсии

Государство определяет размер ежемесячных пенсий для каждого украинца индивидуально, по четко определенной формуле. Главный фактор, от которого зависит сумма выплат, – это продолжительность официального страхового стажа.

Также решающую роль играют два показателя:

  • размер официальной заработной платы, за которую уплачивались страховые взносы (ЕСВ);

  • индивидуальный коэффициент заработка.

То есть сколько гражданин работал легально, насколько больше был его официальный доход, тем выше шансы рассчитывать на солидные выплаты.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости:

В Украине в 2027 году могут стремительно вырасти пенсии . Среди пенсионеров есть немало тех, кто получит дополнительное повышение — это работающие граждане. Для этой категории предусмотрено два этапа обновления выплат: в марте работающим пенсионерам проведут индексацию пенсий, а в апреле Пенсионный фонд Украины проводит дополнительный перерасчет тем лицам, которые проработали не менее 24 месяцев с момента последнего назначения или перерасчета пенсии.

В течение 2027 года будет продолжаться индивидуальное повышение выплат для лиц, достигающих 70, 75 и 80 лет. Ежемесячная доплата назначается с дня рождения при условии, что общий размер пенсионной выплаты не превышает 10 000 грн.

Пенсионный фонд Украины напомнил, что отдельные категории пенсионеров и получателей страховых выплат должны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. Речь идет о тех, кто временно проживает за пределами Украины, а также о пенсионерах, проживающих на временно оккупированных Россией территориях. Иначе пенсию могут подвергнуть сомнению .

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