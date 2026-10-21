Уиткофф ошеломил комплиментом Путину: чем удивил посланец Трампа (видео)

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

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Сегодня, 21 октября, американский посланник Стив Уиткофф во время встречи с президентом-диктатором Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге принялся раздавать комплименты и восхвалять его «гуманизм».

Об этом высказался чиновник США, откровенно подхалимаясь к военному преступнику Путину.

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Уиткофф сравнил кремлевского «фюрера», который пятый год наносит удары по украинским городам и убивает мирных жителей, с президентом США Дональдом Трампом.

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Американское чиновник подобострастно заявил Путину, мол, высоко ценит его якобы гуманистические взгляды и даже выражает ему уважение.

«Вы так много говорите о том, что президент Трамп – гуманист. Вы тоже гуманист, господин. Я это высоко ценю. Я выражаю вам свое уважение», — сказал Уиткофф, засыпав «фюрера» дифирамбами.

Уиткофф рассыпался в комплиментах Путину еще и за уволившего гражданина США Стивена Габбарда, которого российские военные похитили в Изюме. В этом контексте он назвал диктатора «милостивым человеком».

В свою очередь, хозяин Кремля Владимир Путин откровенно подхалимался и к президенту США Дональду Трампу за внимание к «урегулированию кризиса в Украине». Мол, делает он это «по гуманитарным соображениям».

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Напомним, Дональд Трамп шокировал заявлением о действиях России в отношении Украины. По его словам, РФ якобы не делала «ничего особенного» и, что больше, ведет себя приемлемо: «Они не проявили даже около того, на что были способны».

Тем временем американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь разнес Трампа из-за «заискивания» к Путину. По его словам, глава Белого дома «выступает на стороне кровожадного головореза».

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