Мінімальні та максимальні пенсії у листопаді залишаться незмінними

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У листопаді 2026 року мінімальна та максимальна пенсії в Україні залишаться незмінними. Тому що прожитковий мінімум для непрацездатних громадян фіксований і становить 2 595 гривень.

У Пенсійному фонді повідомили, що для пенсіонерів із найменшими виплатами сума залишається на рівні прожиткового мінімуму – 2 595 гривень.

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Водночас верхня планка обмежена. Тобто відповідно до закону заборонено назначати пенсію понад десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тому максимальна пенсія в Україні на зараз – 25 950 гривень.

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Від чого залежить сума пенсії

Держава визначає розмір щомісячних пенсій для кожного українця індивідуально, за чітко визначеною формулою. Головний фактор, від якого залежить сума виплат – це тривалість офіційного страхового стажу.

Також вирішальну роль відіграють два показники:

розмір офіційної заробітної плати, за яку сплачувалися страхові внески (ЄСВ);

індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Тобто скільки громадянин працював легально, наскільки більшим був його официальный дохід, то вищі шанси розраховувати на солідні виплати.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини:

В Україні у 2027 році можуть стрімко зрости пенсії. Серед пенсіонерів є чимало тих, хто отримає додаткове підвищення — це громадяни, які працюють. Для цієї категорії передбачено два етапи оновлення виплат: у березні пенсіонерам, які працюють, проведуть індексацію пенсій, а у квітні Пенсійний фонд України проводить додатковий перерахунок тим особам, які пропрацювали не менше 24 місяців від моменту останнього призначення чи перерахунку пенсії.

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Протягом 2027 року триватиме індивідуальне підвищення виплат для осіб, які досягатимуть 70, 75 та 80 років. Щомісячна доплата призначається від дня народження за умови, що загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 000 грн.

Також Пенсійний фонд України нагадав, що окремі категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат мають до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Мовиться про тих, хто тимчасово проживає за межами України, а також про пенсіонерів, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях. Інакше пенсію можуть поставити під сумнів.

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