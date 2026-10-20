Пенсію можуть поставити під питання: кому до 31 грудня треба підтвердити особу

Пенсія / © iStock

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Пенсійний фонд України нагадав, що окремі категорії пенсіонерів та одержувачів страхових виплат мають до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію. Йдеться про тих, хто тимчасово проживає за межами України, а також про пенсіонерів, які мешкають на тимчасово окупованих Росією територіях.

У ПФУ наголошують, що така ідентифікація для цих категорій є щорічною.

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Як пройти ідентифікацію

Зробити це можна кількома способами: особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або уповноваженого банку, пройти процедуру через відеозв’язок, скористатися «Дія.Підписом» або звернутися до української дипломатичної установи за кордоном.

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Для відеоідентифікації можна подати заявку через вебпортал Пенсійного фонду або звернутися до контакт-центру ПФУ.

Перевірити дату та результат останньої ідентифікації можна через сервіс «Моя ідентифікація» в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг або у застосунку «Пенсійний фонд».

Водночас щорічно проходити процедуру не потрібно пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, проживають на підконтрольній Україні території та вже перевели пенсію за новим місцем проживання.

Від 2027 року зміняться вимоги до страхового стажу

Нагадаємо, від 1 січня 2027 року в Україні зростуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Якщо у 2026 році для оформлення пенсії у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу, то від наступного року знадобиться вже 34 роки.

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Зміняться вимоги і для тих, хто виходитиме на пенсію у 63 роки: мінімальний страховий стаж зросте з 23 до 24 років. Підвищення відбувається поетапно і було передбачене ще пенсійною реформою 2017 року. Фінальний етап припаде на 2028 рік, коли для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати вже 35 років стажу.

Якщо необхідного стажу не вистачатиме, оформити пенсію можна буде пізніше — у 63 або 65 років. При цьому на можливість вчасно накопичити стаж впливає офіційність працевлаштування: роки роботи без сплати страхових внесків до нього не зараховуються. Через це навіть кілька років неофіційної зайнятості можуть відтермінувати вихід на пенсію.

Пенсію можна збільшити, якщо відкласти її оформлення

Водночас українці, які вже набули права на пенсію за віком, можуть не звертатися за її призначенням одразу та продовжити працювати. У такому разі майбутній розмір виплат збільшуватиметься залежно від тривалості відтермінування.

Якщо людина відкладає оформлення пенсії не більше ніж на п’ять років, її розмір зростає на 0,5% за кожен повний місяць, тобто на 6% за рік.

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Якщо ж відтермінування перевищує п’ять років, підвищення становить уже 0,75% за кожен повний місяць. Таким чином, якщо відкласти оформлення пенсії на шість років, її розрахований розмір може зрости на 54%.

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