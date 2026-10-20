Пенсії в Україні різко зростуть: кому і коли додадуть грошей

Пенсія в Україні / © ТСН

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Прискорення інфляції у вересні майже «з’їло» березневу індексацію пенсій: ціни з початку року зросли на 10%, а пенсії, нагадаємо, підвищили на 12,1%. За прогнозами економістів, ціни за останній квартал можуть зрости ще на 2–3%, повністю перекривши збільшення пенсій. Додамо: ціни продукти і ліки — основні статті витрат пенсіонерів — уже його перекрили, бо типовий продовольчий кошик станом на жовтень подорожчав оціночно на 18%, а ліки на 12%. Певним порятунком може стати підвищення пенсій. Сайт ТСН.ua оцінив, якою може бути індексація пенсій у березні 2027 року і чи будуть вони підвищені раніше, з січня 2027 року.

Як індексуватимуть пенсії

Нагадаємо: за частиною 2 статті 42 закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», індексація пенсій проводиться щорічно з 1 березня. А постанова Кабміну №124 від 20 лютого 2019 року дає формулу, за якою пенсії індексуються. Коефіцієнт індексації затверджується щороку наприкінці лютого. Він залежить від двох чинників: інфляції за попередній рік (50%) і відсотку зростання середньої зарплати (50%). Наприклад, якщо ціни зросли на 10%, а зарплата — на 12%, то пенсії проіндексують на 11% (5%+6%).

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Очевидно, що наразі точних розрахунків нема, але вже можна оцінити, яким може бути відсоток індексації, вважає член Економічного дискусійного клубу заслужений економіст України Олег Пендзин.

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«Є прогнози Уряду, провідних фінансових структур щодо інфляції в Україні і щодо зростання зарплат до кінця поточного року, — говорить Олег Пендзин. — За моїм базовим сценарієм, інфляція в Україні у 2026 році становитиме до 14%, а зарплати зростуть приблизно на 15%. Отже, коефіцієнт індексації пенсій може дорівнювати 14–14,5%. Це вище ніж попередній, який застосовувався у березні цього року, тоді було 12,1%».

Прогнози по інфляції за рік: від Кабміну — 10,4%, від Міжнародного валютного фонду (МВФ) — 10,5%, від Нацбанку України очікується новий прогноз (з урахування прискорення інфляції у вересні з 8% до 10% річних) — понад 11%.

Прогнози по зростанню зарплат за 2026 рік: від МВФ — 20%, від НБУ — 19,6%. Розрахунки Уряду поки залишаються на рівні 16,7%, хоча фактично серпень до серпня вже маємо 23,1%.

Усереднений консенсус-прогноз дає інфляцію за 2026 рік на рівні 12%, зростання зарплат — на 17,8%. Ці цифри показують: оціночний розрахунок індексації пенсій у березні 2027 року може бути 14,9%.

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Втім, Олег Пендзин вважає, що підвищення пенсій почнеться раніше, з січня 2027 року.

«Якщо Верховна Рада затвердить законопроект про держбюджет України на 2027 рік, у якому Кабміном закладено підвищення з 1 січня 2027 року соціальних стандартів, у тому числі прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних, який дорівнює мінімальній пенсії, то перше (мале) підвищення пенсій можливе з січня 2027 року. У попередні роки депутати не „різали“ показники соціалки, запропоновані Урядом, але й не збільшували їх», — пояснив Олег Пендзин.

Перше (мале) підвищення

За пропозицією Кабміну, новий ПМ для непрацездатних має зрости на 283 грн (10,9%), до 2878 грн. Саме настільки з 1 січня може збільшитись мінімальна пенсія. Відповідно максимальна пенсія, яке не може (за винятком військових) перевищувати 10 мінімальних, збільшиться на 2830 грн і досягне 28780 грн. Нині вона дорівнює 25950 грн. Доплата за кожний рік понаднормового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) збільшиться на 2,83 грн. На стільки ж у відсотках зростуть інші доплати за почесні звання «заслужений» і «народний», орденоносцям, матерям-героїням тощо.

У цифрах це так: приблизно 340 тис. пенсіонерів (3,4% від загальної кількості), які отримують мінімальну пенсію, матимуть з 1 січня 2027 року підвищення у межах 283 грн, 190 тис. пенсіонерів (1,9%) можуть підвищити пенсію в межах 2830 грн. А кожен другий пенсіонер (до 5 млн осіб) отримає щомісячну доплату від 2,83 грн (за 1 рік понаднормового стажу) і більше. Наприклад при понаднормовому стажі у 10 років пенсія зросте на 28 грн 30 коп. Статистичних даних по кількості «заслужених» та інших подібних пільговиків у відкритому доступі нема, але їх кількість незначна.

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Решта майже 5 млн пенсіонерів чекатимуть індексації пенсій у березні наступного року. До речі, за останніми даними ПФУ, з липня по вересень зросла кількість пенсіонерів: їх знову понад 10 млн осіб (+26 тис.), а середня пенсійна виплата за 7 місяців після індексації збільшилась на 15 грн (за рахунок вищих пенсій нових пенсіонерів — Авт.), до 7287 грн.

Мінімальну пенсію наразі отримують 3,4% пенсіонерів (після індексації — без змін), пенсію від мінімуму до 5000 грн мають 40,9% (–0,6%), від 5 до 10 тис. грн — 36,7% (+0,2%). Найбільше після індексації зросла чисельність «багатих» пенсіонерів, які мають пенсію понад 10 тис. грн, таких тепер 19% (+0,4%) або майже кожний п’ятий. Цікаво, що пенсії, вищі за 10 тис. грн, після індексації зросли з 16510 грн до 19396 грн (+2886 грн). Це ще раз доводить: від перерахунку пенсій насамперед виграють ті, у кого пенсія більша (працює чиста математика — Авт.) і з кожним роком цей розрив зростатиме.

Велика індексація: кому скільки

За законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», індексація пенсій розраховується за формулою:

Пенсія = середня зарплата х страховий (трудовий) стаж х індивідуальний коефіцієнт заробітку.

Страховий стаж рахується у відсотках: 1 рік = 1%. Індивідуальний коефіцієнт показує, наскільки середня зарплата пенсіонера за всі роки його роботи була більшою (меншою, дорівнювала) середньої зарплати в країні.

Важливий нюанс: у Пенсійному фонду України (ПФУ) перераховують «чисту» пенсію, а не пенсійну виплату (з доплатами за понаднормовий стаж, почесні звання тощо). Тому загальна сума зростає у відсотках менше, ніж коефіцієнт індексації. При цьому індексації підлягає показник середньої зарплати, застосований під час попередньої індексації пенсії у 2026 році (9992,40 грн). Він входить у формулу розрахунку пенсії кожному.

Приклади розрахунку. Для спрощення вважатимемо, що пенсія дорівнює пенсійній виплаті.

Мінімальна пенсія (після можливого підвищення з 1 січня на 283 грн): 2878 грн х 1,149 = 3307 (+429) грн або +14,9%.

Середня пенсія: 7287 грн х 1,149 = 8373 (+1086 грн)

За два підвищення, з 1 січня та з 1 березня 2027 року, мінімальна пенсія може збільшитись на 712 грн або 27%, але у гривнях підвищення буде меншим, ніж середня пенсія.

Реальна пенсія:

Пенсіонер мав пенсійну виплату 6000 грн. Його страховий стаж дорівнює 40 рокам, особистий коефіцієнт 1,469. Надбавка за понаднормовий стаж з 1 січня 2027 року зросла на 15,43 грн за рахунок зростання ПМ для непрацездатних і становить 143,90 грн (28,78 грн х 5 років). Пенсійна виплата стала 6015,43 грн, «чиста» пенсія залишилась 5870,25 грн.

Розрахунок «чистої» пенсії після індексації: перемноживши оновлену середню зарплату (9992,40×1,149) = 11481 грн, коефіцієнт стажу — 0,4 і особистий коефіцієнт — 1,469, отримаємо 6746,25 грн (+876 грн). З оновленою надбавкою за стаж 143,90 грн буде 6890,15 грн. Пенсійна виплата збільшиться на 14,8%.

Нюанси для «молодих» пенсіонерів

На думку Олега Пендзина, при наступній індексації пенсій збережуться обмеження, які діяли у 2026 році. А саме: максимальний розмір індексації не перевищуватиме новий ПМ для непрацездатних (оціночно 2878 грн), тим, хто вийшов на пенсію у 2024–2026 роках, пенсії перерахують за зниженим коефіцієнтом, а пенсіонерам 2027 року індексації не буде.

«Торік постановою Уряду №236 від 25 лютого 2026 року встановлено знижуючі коефіцієнти індексації для пенсіонерів, котрі недавно оформили пенсію, а саме: для 2023 року — 1,048, для 2024-го — 1,036, для 2025-го — 1,024, — конкретизував Олег Пендзин. — Прогнозую, що цей порядок продовжиться. Аргументи Кабміну: у їх пенсіях уже закладено поточні інфляційні та зарплатні процеси, оскільки базова зарплата для їхнього обчислення бралася за свіжі три роки. Тому додаткова повна індексація призвела б до подвійного врахування тих самих економічних чинників».

У кого пенсії в 2027 році ще зростуть один або більше разів

Серед пенсіонерів є багато тих, хто отримає ще одне підвищення — це ті, хто працює. Таких нараховується 2,8 млн осіб або 28%. У березні працюючим пенсіонерам індексують пенсії, у квітні ПФУ проведе ще один перерахунок тим, хто пропрацював пне менше 24 місяців з моменту останнього призначення чи перерахунку пенсії.

Також протягом наступного року продовжиться індивідуальне підвищення пенсій у тих, хто досягне відповідно 70, 75, 80 років. Їм з дня народження призначать щомісячні надбавки до пенсії, якщо загальний розмір пенсійної виплати не перевищує 10 тис. грн. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим.

Висновки

Підвищення пенсій у 2027 року може бути більшим, ніж у 2026-му. У відсотках воно виявиться найзначнішим для тих, у кого пенсії мінімальні, а от у гривнях перевагу матимуть ті, у кого пенсія велика. Очікується, що масових підвищень буде кілька: з 1 січня, з 1 березня і з 1 квітня (для працюючих).

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