Інтер — Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч Ліги чемпіонів

"Шахтар" / © Associated Press

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У середу, 21 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти міланського "Інтера" в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Інтер" — "Шахтар".

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Після двох турів "Шахтар" з 4 очками посідає 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів: "гірники" зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1) та здолали грецький АЕК (3:1).

"Інтер" (0 балів) перебуває на 29-й позиції, стартувавши у найпрестижнішому єврокубку з двох поразок: від мадридського "Реала" (1:2) та бельгійського "Брюгге" (3:4).

Прогноз букмекерів на матч Інтер — Шахтар

Букмекери вважають абсолютним фаворитом прийдешнього матчу чемпіона Італії. На перемогу "нерадзуррі" можна поставити з коефіцієнтом 1,21. Нічия — 7,00. Виграш "Шахтаря" — 11,00.

Після поєдинку з "Інтером" на підопічних Арди Турана чекають ще п'ять матчів основної стадії Ліги чемпіонів, де їхніми суперниками будуть "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Слован" Братислава (Словаччина), "Лейпциг" (Німеччина) та "Реал" Мадрид (Іспанія).

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Вісім найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" переміг "Колос" і зміцнив лідерство в УПЛ.

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