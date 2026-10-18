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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мессі оформив дубль за чотири хвилини в матчі МЛС

Ліонель допоміг "Інтеру Маямі" обіграти "Атланту Юнайтед".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард "Інтера Маямі" Ліонель Мессі, який на початку жовтня провів прощальний матч за збірну Аргентини, оформив дубль у поєдинку регулярного чемпіонату МЛС проти "Атланти Юнайтед".

На 45-й хвилині Герман Бертераме відкрив рахунок та вивів "Інтер Маямі" вперед. У другому таймі Мессі на 56-й хвилині подвоїв перевагу гостей після передачі Луїса Суареса.

А на 60-й хвилині Суарес віддав ще один асист на Мессі, який оформив дубль.

На 89-й хвилині Фафа Піко успішно реалізував пенальті, забивши гол престижу для "Атланти Юнайтед". Матч завершився з рахунком 1:3 на користь команди Мессі.

Відеоогляд матчу

Цього сезону Ліонель провів 29 матчів за клуб у всіх турнірах, забив 26 голів і віддав 12 асистів. На рахунку 39-річного восьмиразового володаря "Золотого м'яча" вже 936 голів за кар'єру.

Додамо, що одвічний суперник аргентинця — португальський форвард Кріштіану Роналду — станом на зараз забив 981 гол у кар'єрі.

Наразі "Інтер Маямі" посідає друге місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС, набравши 55 очок у 30 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Мессі розчулив промовою після прощального матчу за збірну Аргентини.

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