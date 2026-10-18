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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Месси оформил дубль за четыре минуты в матче МЛС

Лионель помог "Интеру Майами" обыграть "Атланту Юнайтед".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Лионель Месси

Лионель Месси / © Associated Press

Легендарный форвард "Интера Майами" Лионель Месси, который в начале октября провел прощальный матч за сборную Аргентины, оформил дубль в поединке регулярного чемпионата МЛС против "Атланты Юнайтед".

На 45-й минуте Херман Бертераме открыл счет и вывел "Интер Майами" вперед. Во втором тайме Месси на 56-й минуте удвоил преимущество гостей после передачи Луиса Суареса.

А на 60-й минуте Суарес отдал еще один ассист на Месси, который оформил дубль.

На 89-й минуте Фафа Пико успешно реализовал пенальти, забив гол престижа для "Атланты Юнайтед". Матч завершился со счетом 1:3 в пользу команды Месси.

Видеообзор матча

В этом сезоне Лионель провел 29 матчей за клуб во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 12 ассистов. На счету 39-летнего восьмикратного обладателя "Золотого мяча" уже 936 голов за карьеру.

Добавим, что извечный соперник аргентинца — португальский форвард Криштиану Роналду — по состоянию на сейчас забил 981 гол в карьере.

Сейчас "Интер Майами" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 55 очков в 30 поединках.

Ранее сообщалось, что Месси растрогал речью после прощального матча за сборную Аргентины.

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