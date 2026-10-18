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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Правительство продаст два крупных украинских банка: кто попадет в список

Кабинет Министров начал подготовку к приватизации «Сенс Банка» и «Укргазбанка». Для организации продажи государственных пакетов акций была создана специальная комиссия, которая будет определять условия торгов и победителей.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Правительство продаст два крупных украинских банка

Правительство продаст два крупных украинских банка

В правительстве дали официальный старт подготовке к приватизации двух крупных банков — «Сенс Банка» и «Укргазбанка». Для этого была создана специальная комиссия, которая будет заниматься вопросом продажи государственных пакетов акций.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Правительство продаст «Сенс Банк» и «Укргазбанк»

В специальную комиссию смогут присоединяться специалисты из международных финансовых организаций, а также представители институтов Европейского Союза.

Новосозданной структуре доверили полный спектр организационных задач: от определения порядка проведения будущих конкурсов до принятия решений о допуске потенциальных покупателей.

Она также согласует первоначальную стоимость торгов на основе выводов привлеченных специалистов, определит победителей и итоговую цену соглашения, после чего будет передавать соответствующие решения на рассмотрение и утверждение правительства.

В Министерстве финансов уже избрали двух советников для банков.

«Задача — создать надлежащие условия для прозрачной и конкурентной продажи государственных пакетов акций обоих банков», — написал Корецкий.

Sense Bank решили продать: последние новости

Напомним, правительство приняло решение активизировать процесс приватизации государственного Sense Bank, который фигурирует в расследовании НАБУ и САП по делу «Мидас». Министерство финансов получило поручение ускорить подготовку финучреждения к продаже, которая должна состояться максимально прозрачно и конкурентно с участием международного инвестиционного советника.

Параллельно Минфин вместе с Национальным банком должны обеспечить надлежащее корпоративное управление и решить накопившиеся проблемы банка. Вырученные от приватизации деньги планируют направить в поддержку Сил обороны Украины и обеспечение их потребностей.

Премьер-министр отметил символизм того, что ресурсы от продажи национализированных российских активов пойдут на оборону государства.

Активизация продажи банка проходит на фоне расследования НАБУ и САП, в частности спецоперации «Форрест Гамп», которая раскрыла преступную организацию с участием бывших и действующих должностных лиц. По данным следствия, ее фигуранты пытались установить контроль над Sense Bank и легализовать 150 млн грн наличных, часть из которых пошла на внесение залога за одного из участников дела «Мидас» — предположительно экс-министра энергетики Германа Галущенко.

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