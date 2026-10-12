Какой церковный праздник в Украине 19 октября

Церковный праздник 19 октября / © unsplash.com

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19 октября (1 ноября), в православном календаре день памяти священномученика Теодора Ромжи. Теодор Ромжа родился 14 апреля 1911 года в селе Большой Бычков в Закарпатье, которое в то время входило в состав Австро-Венгрии. Он рос в многодетной христианской семье и с детства был близок к церковной жизни.

После учебы в Хустской гимназии юноша решил посвятить себя служению Богу. Его способности заметили церковные наставники, поэтому Теодора отправили получать богословское образование в Рим.

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Он учился в Папском Григорианском университете и проживал в Папской коллегии «Русикум», созданной для подготовки священников восточного обряда.

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В Риме будущий епископ углублял знания богословия и духовно готовился к священству. 25 декабря 1936 года Теодора Ромжу рукоположили на священника.

После окончания учебы молодой священник вернулся на родину. Сначала он служил в небольших закарпатских селах, а затем стал преподавателем и духовником Ужгородской духовной семинарии.

Это был непростой период в истории Закарпатья. В течение нескольких лет конец пережил смену государственных границ, войну и приход советской власти.

В 1944 году Теодор Ромжа стал епископом Мукачевской греко-католической епархии. К моменту епископской хиротонии ему было всего 33 года.

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Перед молодым владыкой встала очень сложная задача. Советская власть все сильнее оказывала давление на греко-католическую церковь, пытаясь ликвидировать ее структуры и заставить духовенство перейти в Русскую православную церковь.

Теодор Ромжа понимал опасность, но продолжал активно выполнять свои обязанности. Он посещал приходы, служил литургии, встречался со священниками и верующими, поддерживал общины.

Особенно важны его поездки по селам Закарпатья. Когда возможности нормального церковного управления все больше ограничивались, личное присутствие епископа помогало поддерживать духовенство и мирян.

Владыка также отказывался поддержать разрыв с Римом. Именно его жесткая позиция стала одной из причин конфликта с советской властью.

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Давление постепенно усиливалось. Церковь теряла помещение, духовенство подвергалось преследованиям, а деятельность самого епископа находилась под контролем спецслужб.

Однако Ромжа продолжал служение.

После падения советского режима историю гибели епископа начали исследовать более открыто, а память о нем получила официальное церковное признание.

27 июня 2001 года во время визита в Украину Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил Теодора Ромжу блаженным священномучеником.

Церковный праздник 19 октября — день памяти пророка Иоила и мученика Уара

Сведений о биографии Иоила в Священном Писании очень мало. В начале его книги пророк представлен как «Иоил, сын Петуила».

Имя Иоил имеет древнееврейское происхождение и традиционно толкуется как «Господь есть Бог».

Точное время жизни пророка установить сложно. Исследователи предлагают разные датировки Книги Иоила, поэтому точно назвать годы его жизни невозможно. Из текста ясно, что пророк был хорошо знаком с жизнью Иерусалима, храмовым богослужением и религиозными традициями своего народа.

Главным наследием Иоила стала небольшая по объему пророческая книга, вошедшая в Ветхий Завет.

Точная дата рождения святого Уара неизвестна. Согласно житийной традиции, он жил во времена правления римского императора Максимиана, когда христиане подвергались жестоким преследованиям.

Уар был воином и служил в Египте. Он уже был христианином, однако долго не решался открыто говорить о своей вере.

В то время признание себя христианином могло означать арест, пытки и казнь. Именно поэтому часть верующих была вынуждена скрывать свои убеждения.

Уар также боялся мученической смерти, однако пытался помогать тем христианам, которых уже заключили в тюрьму за веру.

По преданию, по ночам Уар приходил в тюрьмы, где находились христиане. Он приносил им пищу, перевязывал раны и просил молиться о нем.

Однажды в тюрьму попали семь христианских учителей. Они отказались отречься от Христа, поэтому их ждали пытки и смерть.

Уар пришел к ним и признался в своем страхе. Он верил во Христа, но боялся открыто исповедовать веру перед властью.

Заключенные поддержали его и призывали полагаться на Бога.

Вскоре один из семи христиан скончался в тюрьме от полученных ран. Когда пора вести мучеников на суд, осталось шестеро.

В это время Уар принял решение, определившее его дальнейшую судьбу.

Увидев, что одного из заключенных больше нет в живых, Уар добровольно встал на его место.

Он больше не скрывал своей веры и открыто заявил, что является христианином.

Для римского воина это было особенно опасным шагом. От него требовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам, однако Уар отказался.

После этого его начали пытать.

По житию, мученика подвесили и жестоко избивали. Несмотря на страдание, он не отказался от веры.

Уар скончался от полученных травм. Его мученическую смерть традиционно датируют началом IV века.

Церковный праздник в Украине 19 октября по старому календарю

По старому календарю в Украине 19 октября чтят память святого апостола Фомы. В Евангелии Тома наиболее известен благодаря событиям после Воскресения: он не был вместе с другими апостолами, когда им впервые явился воскресший Христос, и сказал, что поверит только тогда, когда сам увидит Его раны. Через восемь дней Христос снова явился ученикам и обратился к Тому. Увидев воскресшего Спасителя, апостол сказал: «Господь мой и Бог мой!». Поэтому его история в христианстве рассматривается не просто как рассказ о сомнении, а как путь от сомнения в глубокую веру.

Приметы 19 октября

Народные приметы 19 октября / © pexels.com

Если 19 октября нет ветра — скоро резко похолодает.

Дым стелется низко над землей — ждите непогоду и осадки.

Если вороны собираются большими стаями, погода испортится.

Что нельзя делать 19 октября

Особое внимание в этот день уделялось отношениям с другими людьми. Пытались избегать споров с близкими и соседями, ведь верили, что начавшийся в этот день конфликт будет сложно разрешить и он может продолжаться очень долго. Не принято было и игнорировать тех, кто нуждался в поддержке.

Что можно делать 19 октября

В народном календаре этот день известен как «Проводы осени». Наши предки верили, что именно в это время осеннее время окончательно уступает место зимним холодам. Хозяева завершали подготовку к холодам: утепляли дома, проверяли запасы и готовили теплые вещи. На стол традиционно подавали блюда из курятины, в частности, пекли сытные пироги — курники.

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