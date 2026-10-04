Какой церковный праздник в Украине 11 октября

Церковный праздник 11 октября / © pexels.com

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11 октября (24 октября), в православном календаре день памяти апостола Филиппа, диакона. Филипп жил в I веке и принадлежал к первой христианской общине в Иерусалиме. Его имя впервые упоминается в шестой главе «Деяний апостолов».

В то время количество христиан быстро росло, и в общине возник спор из-за распределения ежедневной помощи вдовам. Чтобы апостолы могли больше времени посвящать молитве и проповеди, община избрала семерых мужчин, которым поручили заботиться об этих практических делах.

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Среди них были Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай из Антиохии. Именно этих семерых в христианской традиции часто считают первыми диаконами, хотя в этом отрывке «Деяний» они так не названы.

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После избрания апостолы помолились и возложили на них руки.

После смерти Стефана в Иерусалиме начались преследования христиан. Многие верующие покинули город и отправились в другие местности. Среди них был и Филипп.

Он пришел в Самарию и начал проповедовать там Христа. Согласно «Деяниям апостолов», его проповедь сопровождалась исцелениями, а многие самаряне приняли крещение.

Это событие имело особое значение для раннего христианства. Самаряне и иудеи имели древние религиозные противоречия, однако проповедь Филиппа показала, что новая вера выходит за пределы одной общины или народа.

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Позже в Самарию прибыли апостолы Петр и Иоанн.

Один из самых известных эпизодов жизни Филиппа — его встреча с эфиопским вельможей.

В «Деяниях апостолов» рассказывается, что ангел Господень повелел Филиппу отправиться на путь, ведущий из Иерусалима в Газу. Там он встретил высокопоставленного чиновника эфиопской царицы Кандакии, который возвращался из Иерусалима и читал книгу пророка Исаии.

Филипп подошел к его колеснице и спросил, понимает ли тот прочитанное. Мужчина ответил, что нуждается в ком-то, кто бы объяснил ему текст.

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Тогда Филипп истолковал отрывок из книги Исаии и рассказал ему об Иисусе. Увидев воду у дороги, вельможа захотел креститься. Филипп совершил крещение, после чего, по библейскому повествованию, Дух Господень забрал его оттуда, а новообращенный продолжил свой путь.

Этот эпизод стал одним из символов распространения христианства за пределами Иудеи.

Церковный праздник 11 октября — день памяти преподобного Теофана, епископа Никейского

Теофан родился во второй половине VIII столетия. По церковному преданию, его родителей звали Иона и Анна. Они дали сыновьям Теофана и Феодора хорошее образование и воспитывали их в христианской вере.

Братья избрали монашескую жизнь и вступили в монастырь святого Саввы Освященного близ Иерусалима. Там Теофан посвятил себя молитве, изучению Священного Писания и богословия.

Впоследствии он был рукоположен в священники.

Жизнь Теофана пришлась на период иконоборчества в Византийской империи. Сторонники этого течения выступали против религиозного уважения икон, а императорская власть в отдельные периоды преследовала тех, кто защищал их использование в христианском богослужении.

Иерусалимский патриарх направил Теофана и его брата Феодора в Константинополь, где они должны были выступить в защиту почитания икон.

Братья открыто отстаивали свою позицию, из-за чего подверглись преследованиям. Их заключили в тюрьму, допрашивали и отправляли в ссылку.

Однако даже после этого они не отказались от своих убеждений.

Особенно тяжкие преследования пришлись на время правления византийского императора Феофила, являвшегося противником иконопочитания.

По церковному житию Теофана и Феодора привели на суд, где от них требовали отказаться от защиты икон. После отказа братьев жестоко наказали.

На их лицах раскаленными иглами или железом, по разным версиям пересказа, начертили насмешливые стихотворные строки. Именно поэтому братьев стали называть Начертанными.

Это наказание должно было не только причинить физическую боль, но и публично унизить их. Однако в христианской традиции оно, напротив, стало символом их стойкости.

После пыток братьев снова отправили в ссылку.

После восстановления иконопочитания Теофан был поставлен епископом Никеи — одним из важнейших христианских центров Византийской империи.

Так человек, который на протяжении многих лет подвергался преследованиям за свои религиозные убеждения, стал главой великой церковной общины.

На епископской кафедре Теофан продолжал служение Церкви и занимался литературной деятельностью.

Церковный праздник в Украине 11 октября по старому календарю

По старому календарю 11 октября в Украине чтят память преподобного Харитона Исповедника. По церковному преданию, Харитон пострадал во время гонений на христиан, однако остался жив, поэтому получил наименование Исповедника. Впоследствии он поселился в Палестине, где проводил строгую монашескую жизнь и основал несколько монастырей. Его считают одним из основателей палестинского монашества.

Приметы 11 октября

Народные приметы 11 октября / © pexels.com

Если зайцы еще не сменили мех на белый, зима придет поздно.

Птицы летают низко над землей — ждали ранней и холодной зимы.

Низко плывут тяжелые тучи — скоро похолодает.

Что нельзя делать 11 октября

По давним поверьям, 11 октября не следует проводить без дел и откладывать работу на потом. Апостола Филиппа в народной традиции связывали с усердием и помощью ближним, поэтому в этот день особенно осуждали праздность. Верили, что пассивность может принести жизненные неурядицы, а заброшенное и неубранное жилье — стать препятствием для благосостояния и достатка в семье.

Что можно делать 11 октября

В народной традиции 11 октября известно как Филипп день, ведь эту дату также чтят память апостола Филиппа. Издавна считалось, что в этот день стоит уделить внимание домашним делам: навести порядок в доме, перебрать вещи и избавиться от лишнего. Так хозяева готовили свой дом к приближению холодов и пытались войти в зимний период с чистым и благоустроенным домом.

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