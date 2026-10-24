Какой церковный праздник в Украине 31 октября

Церковный праздник 31 октября / © unsplash.com

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31 октября (13 ноября), в православном календаре день памяти апостолов Стахия, Амплия и другие. Апостолы Стахий, Амплий, Урбан, Наркис, Апеллий и Аристовул принадлежат к числу ранних христианских деятелей, которых упоминает апостол Павел в своем Послании к римлянам. Они жили в I веке, когда христианство только распространялось по Римской империи, а его последователи часто сталкивались с преследованиями и непониманием.

Важнейший источник сведений об этих святых — Послание апостола Павла к римлянам. В 16-й главе он передает приветствие членам христианской общины Рима, называя многих людей, которые помогали распространять веру.

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В частности, в Послании к римлянам 16:8–11 упомянуты Амплий, Урбан, Стахий, Апеллий и Наркис вместе с близкими по вере людьми. В Римлянам 16:10 Павел пишет об Апеллии, испытанном во Христе, а в Римлянам 16:11 передает приветствие домашним Наркису, принадлежащим Господу.

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Церковный праздник 31 октября — день памяти мученика Елимаха

Святой мученик Епимах жил в III веке в Египте. Он происходил из христианской семьи и с детства стремился посвятить свою жизнь Богу. Во времена преследований христиан его пример стал свидетельством мужества и преданности вере в Иисуса Христа.

По церковному преданию, Епимах оставил привычную жизнь и поселился в пустынной местности у горы Пелусийской. Там он много лет провел в молитве, посте и духовном подвиге. Удалившись от городской суеты, святой стремился укрепить свою веру и научиться жить в соответствии с христианскими заповедями.

Епимах узнал, что в Александрии во время правления императора Деция, около 250 года, усилились преследования христиан. Часть верующих скрывалась, а другие боялись открыто исповедовать свою веру. Услышав об их страданиях, отшельник решил отправиться в город, чтобы поддержать единоверцев.

Прибыв в Александрию, Епимах увидел, как языческие обряды сопровождались преследованиями последователей Христа. По житию, он вошел в языческое святилище и разрушил идолов, открыто заявив о своей христианской вере.

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За этот поступок святого арестовали и привели на суд. От него требовали отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Епимах отказался выполнять приказы преследователей и остался верен своим убеждениям.

По церковному преданию, Епимаха подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить его отказаться от христианства. Однако он не отрекся от веры даже перед угрозой смерти.

Жизнь святого также рассказывает о женщине, которая имела больной глаз и наблюдала за его страданиями. Капля крови мученика попала ей в глаза, после чего она прозрела. Это чудо, по преданию, укрепило ее веру во Христа.

В конце концов Епимах был казнен из-за усечения мечом. Его мученическая смерть стала символом непоколебимости в вере и готовности свидетельствовать о своих убеждениях даже в самых тяжелых обстоятельствах.

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Церковный праздник в Украине 31 октября по старому календарю

По старому календарю 31 октября в Украине чтили память святого апостола и евангелиста Луки. По церковному преданию, Лука родился в Антиохии Сирийской и получил хорошее образование. Он знал медицину, владел греческим языком и интересовался искусством. Услышав об Иисусе Христе, Лука принял христианское учение и посвятил его распространению. Особое место в его жизни заняло служение вместе с апостолом Павлом. Лука сопровождал его в миссионерских путешествиях, поддерживал во время испытаний и оставался рядом даже тогда, когда другие уходили. В Послании к колоссянам 4:14 Павел называет его «любимым врачом».

Приметы 31 октября

Народные приметы 31 октября / © pexels.com

Если 31 октября морозно, зима может прийти раньше и быть холодной.

Если на вишне остались листья, снег, который выпадет, может быстро растаять.

Если луна бледна и затуманена, ожидают дождя или снега.

Что нельзя делать 31 октября

В этот день не советуют занимать деньги или делать дорогие покупки, ведь такие расходы якобы могут привести к материальным потерям. По поверьям, лучше не подбирать вещи, оставленные на земле. А если найдешь чужие деньги, их рекомендуют отдать нуждающимся в помощи. Считается, что такой поступок принесет благополучие и благосклонность судьбы в следующем году.

Что можно делать 31 октября

По обыкновению готовят блюда из курятины. Хозяева, разводящие кур, в это время переводят птицу в зимние помещения или дополнительно утепляют курятники, чтобы защитить ее от холода. С этим днем связано поверье о сне: считается, что у человека, который хорошо отдохнет этой ночью, будет долгая жизнь.

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