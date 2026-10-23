Океан в небе: харьковчан испугали необычные облака над городом

В Харькове заметили редкие облака / © Фото из открытых источников

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Небо иногда напоминает декорации к фантастическому фильму: вместо привычных белых облаков над головой появляются темные волны, словно кто-то перевернул океан вверх дном. Именно такую картину 22 октября наблюдали жители Харькова. Необычные облачные образования называются Asperitas и относятся к редким атмосферным явлениям.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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По данным метеорологов, необычные облака были заметны примерно в 16:00 среди других облачных образований. В тот день в Харькове была облачная погода с прояснениями, а дождь с перерывами продолжался с обеда до вечера.

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Что такое облака Asperitas

Главная особенность Asperitas — их нижняя поверхность, образующая неровные волнистые изгибы. Одни участки облака могут казаться гладкими, другие — напоминать острые впадины или темные складки. Через разную толщину облачного слоя солнечный свет проходит сквозь него неравномерно, создавая контрастные светлые и темные участки.

«Их нижняя поверхность напоминает морские волны, поднимающиеся во время шторма», — так описали это явление в Украинском гидрометцентре.

Название asperitas происходит от латинского слова, что означает «шероховатость» или «неравенство». Она хорошо передает вид этих облаков, словно покрывающих небо морщинами.

Asperitas — не отдельный основной тип облаков, как кучевые или перистые, а дополнительная особенность их структуры. В 2017 году Всемирная метеорологическая организация внесла ее в Международный атлас облаков. Это стало важным событием для метеорологии, ведь необычное образование получило официальное признание после многих лет наблюдений и сбора фотографий очевидцев.

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Как образуются волны на нижней поверхности облаков

Точный механизм появления Asperitas все еще исследуют. Одна из основных гипотез связывает их с движением воздушных масс, атмосферными волнами и переменами ветра на разных высотах. Когда воздушные слои взаимодействуют между собой, нижняя часть облаков может приобретать необычный рельеф.

По данным британской метеорологической службы Met Office, такие образования связаны с неустойчивыми атмосферными условиями. Их нередко наблюдают после гроз или вблизи грозовых систем, но они могут возникать и при относительно спокойной погоде.

Поэтому необычный облик неба сам по себе не означает, что надвигается опасное ненастье. Asperitas не является самостоятельной причиной дождя или грозы. Они могут сопровождать другие облачные образования, из которых выпадают осадки, но определять погоду только по их появлению не стоит.

Необычные явления в небе — последние новости

Облака удивляют не только на Земле. Астрономов давно интересует гигантское образование, регулярно появляющееся над поверхностью Марса: оно достигает примерно 1800 километров в длину, хотя впоследствии быстро исчезает. Моделирование показало, что это облако на Марсе протяженностью 1800 км, которое возникает из-за движения влажного воздуха над высокой горой. Необычное явление напоминает, что атмосферные процессы могут создавать удивительные формы даже на другой планете.

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На Земле же сочетание температуры, влажности и движения воздуха способно рождать не только облака, но и опасные осадки. К примеру, град образуется внутри мощных грозовых облаков, где сильные восходящие потоки многократно подхватывают льдинки и наращивают на них новые слои льда. Когда градины становятся слишком тяжелыми, они падают на землю. Понимание таких процессов помогает объяснить, почему разные атмосферные явления возникают при определенных условиях.

Свет тоже способен превратить обычное небо в необычное зрелище. NASA публиковало изображение так называемой «огненной радуги» над США — оптического явления, возникающего благодаря преломлению солнечного света в кристаллах льда в высоких облаках. Несмотря на название, это не настоящая радуга и не огонь, а игра света, создающая при соответствующих условиях яркие цветные полосы на небе.

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