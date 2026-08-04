NASA показало уникальную "огненную радугу", внезапно появившуюся в небе: что это за явление

Огненная радуга фотографии Christa Harbig / © NASA

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NASA опубликовало фото необычной «огненной радуги» над США, которая на самом деле является округло-горизонтальной дугой — оптическим эффектом в атмосфере.

Об этом говорится в описании NASA Astronomy Picture of the Day , где 2 августа 2026 года был обнародован снимок фотографии Christa Harbig. Кадр сделали вблизи Норт-Форк-Маунтин в Западной Виргинии.

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Несмотря на неформальное название, это явление не имеет отношения к огню и не обычная радуга. NASA объясняет, что в перистых облаках кристаллы льда работают как маленькие призмы и преломляют солнечный свет. Поэтому в небе появляется яркая дуга, проходящая параллельно горизонту.

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«Многочисленные плоские шестигранные кристаллы льда, составляющие перистое облако, должны быть выровнены горизонтально, чтобы правильно преломлять солнечный свет подобным образом», – заявили в NASA.

Почему «огненная радуга» появляется нечасто

Для появления округло-горизонтальной дуги Солнце должно подняться не менее 58 градусов над горизонтом, а в небе должны быть перистые облака. Плоские шестиугольные кристаллы льда внутри них должны разместиться почти горизонтально, чтобы преломлять свет в одном направлении.

Сочетание этих условий случается нечасто, поэтому увидеть такую дугу удается реже, чем обычную радугу. Другие атмосферные оптические эффекты также могут выглядеть необычно — например, белая радуга , которая возникает из-за рассеяния света в очень мелких каплях тумана.

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