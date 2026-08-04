Падение ракеты и черное солнце: какие космические зрелища ждут нас в августе

Август будет богатым яркими астрономическими событиями / © Pexels

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В августе 2026 года жители разных уголков Земли смогут наблюдать уникальные космические явления на ночном и дневном небе. Астрономы призывают заранее подготовиться к наблюдениям, ведь некоторые из этих событий потребуют безоблачной погоды и выбора специальных локаций без искусственного освещения.

Об этом пишет Universe Space Tech.

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Танец планет и падение ракеты

2 августа состоялась максимальная западная элонгация Меркурия, благодаря чему наименьшую планету Солнечной системы можно было рассмотреть низко над горизонтом перед самым рассветом.

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5 августа ожидается падение верхней ступени ракеты Falcon 9 на видимую сторону Луны, за яркой вспышкой от которой смогут наблюдать профессиональные исследователи.

7 августа наш естественный спутник пройдет совсем рядом со звездным скоплением Плеяды, что станет отличным случаем для утренних визуальных наблюдений.

9 августа Луна в фазе тонкого серпа окажется рядом с ярким Марсом, а угловое расстояние между ними составит всего около 4 градусов.

15 августа Венера достигнет самой большой восточной элонгации и появится на вечернем небе, а также состоится визуальное сообщение Меркурия и Юпитера.

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31 августа будет закрывать месяц еще одна интересная встреча небесных тел перед рассветом, когда почти полная Луна окажется недалеко от Сатурна.

Затемнение и мощные звездопады

12 августа состоится полное солнечное затмение, частичную фазу которого на территории Украины удастся увидеть только жителям западных областей на Шацких озерах, где Луна закроет 57% диаметра солнечного диска.

13 августа ночью наступит максимум одного из самых мощных метеорных потоков — Персеид, который благодаря идеальной фазе новолуния и темному небу позволит увидеть до 100 падающих звезд в час.

28 августа украинцы смогут увидеть частичное лунное затмение перед рассветом, а в 07:18 по киевскому времени наступит полнолуние, которое традиционно называют Осетровым.

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«Конец света» 12 августа

В то же время 12 августа в небе одновременно произойдут три ярких астрономических события: полное солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет.

Такое необычное совпадение повлекло за собой в социальных сетях настоящую волну шуток о «конце света» , финал сезона для астрономии, мягкую перезагрузку и даже зомби-апокалипсис, однако ученые уверяют, что все эти космические события имеют вполне естественное физическое объяснение и не предвещают никаких катастроф.

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