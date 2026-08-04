Падіння ракети та чорне сонце: які космічні видовища чекають на нас у серпні

Серпень буде багатим на яскраві астрономічні події / © Pexels

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У серпні 2026 року жителі різних куточків Землі зможуть спостерігати унікальні космічні явища на нічному та денному небі. Астрономи закликають заздалегідь підготуватися до спостережень, адже деякі з цих подій вимагатимуть безхмарної погоди та вибору спеціальних локацій без штучного освітлення.

Про це пише Universe Space Tech.

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Танець планет та падіння ракети

2 серпня відбулася максимальна західна елонгація Меркурія, завдяки чому найменшу планету Сонячної системи можна було розгледіти низько над горизонтом перед самим світанком.

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5 серпня очікується падіння верхнього ступеня ракети Falcon 9 на видимий бік Місяця, за яскравим спалахом від якого зможуть спостерігати професійні дослідники.

7 серпня наш природний супутник пройде зовсім поруч із зоряним скупченням Плеяди, що стане чудовою нагодою для ранкових візуальних спостережень.

9 серпня Місяць у фазі тонкого серпа опиниться поруч із яскравим Марсом, а кутова відстань між ними становитиме всього близько 4 градусів.

15 серпня Венера досягне найбільшої східної елонгації та з’явиться на вечірньому небі, а також відбудеться візуальне сполучення Меркурія та Юпітера.

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31 серпня закриватиме місяць ще одна цікава зустріч небесних тіл перед світанком, коли майже повний Місяць опиниться неподалік від Сатурна.

Затемнення та потужні зорепади

12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення, часткову фазу якого на території України пощастить побачити лише жителям західних областей на Шацьких озерах, де Місяць закриє 57% діаметра сонячного диска.

13 серпня вночі настане максимум одного з найпотужніших метеорних потоків — Персеїд, що завдяки ідеальній фазі молодика та темному небу дозволить побачити до 100 падаючих зірок на годину.

28 серпня українці матимуть змогу побачити часткове місячне затемнення перед світанком, а о 07:18 за київським часом настане повня, яку традиційно називають Осетровою.

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«Кінець світу» 12 серпня

Водночас 12 серпня у небі одночасно відбудуться три яскраві астрономічні події: повне сонячне затемнення, пік метеорного потоку Персеїди та парад шести планет.

Такий незвичайний збіг спричинив у соціальних мережах справжню хвилю жартів про «кінець світу», фінал сезону для астрономії, м’яке перезавантаження та навіть зомбі-апокаліпсис, проте науковці запевняють, що всі ці космічні події мають цілком природне фізичне пояснення і не віщують жодних катастроф.

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