Росія масовано атакує Чернігівщину "Бандеролями": чому їх важко збивати

Реактивні дрони / © ТСН

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Російські окупаційні війська почали масовано атакувати Чернігівську область за допомогою реактивних безпілотників, які значно ускладнюють роботу Сил протиповітряної оборони через свою високу швидкість.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

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За його даними, у понеділок, 3 серпня, загарбники атакували регіон так званими «Бандеролями».

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«Учора було багато Бандеролей — це гібрид крилатої ракети й дрона. Швидкість польоту — до 650 км/год. Їх важко збивати. Будемо ще підсилювати воїнів», — зазначив Чаус.

Він додав, що за липень ефективність Сил протиповітряної оборони в області становила приблизно 70%. Зокрема, оборонцям вдалося збити 865 ударних БпЛА, а ще близько 200 були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

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Нагадаємо, 3 серпня російські війська продовжили повітряний терор України. Ворожі дрони атакували Чернігів.

Також ми писали, що РФ планує використати Чернігівську область для ймовірного наступу або здійснити біля кордону демонстративні дії, щоб змусити ЗСУ перекинути сили з інших гарячих напрямків.

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До слова, російські війська зменшують кількість звичайних безпілотників і дедалі частіше застосовують реактивні дрони для ударів по Одесі, портовій інфраструктурі та цивільних суднах. Раніше таких масштабів використання швидкісних БпЛА не фіксували, однак Сили оборони мають засоби для їх знищення.

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