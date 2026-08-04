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Фітофтора на помідорах: помилка, через яку можна втратити врожай
Не забувайте оглядати кущі після кожного дощу та поливайте помідори правильно
Фітофтора, або пізня гниль, уражає листя й плоди томатів, спричиняючи відмирання тканин і гниття врожаю. За даними Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), хвороба найчастіше поширюється за теплої вологої погоди.
ТСН.ua розповідає про головну небезпеку хвороби помідорів, та як з цим боротись.
Що робити при перших ознаках
Перші кроки мають бути санітарними, а не експериментальними. Сильно уражений матеріал варто обережно видалити з посадки, щоб не залишати його на грядці.
Далі варто:
поливати рослини під корінь, не змочуючи листя;
забезпечити провітрювання та не створювати зайвої вологості навколо кущів;
оглядати сусідні кущі, особливо після теплої дощової погоди;
якщо ознаки швидко поширюються або їх важко відрізнити від іншої проблеми.
Чого не варто робити з помідорами
Не використовуйте рецепти із сіллю, йодом, кефіром, дріжджами чи гірчицею як доведене лікування фітофтори.
Не змішуйте препарати й не застосовуйте засоби «на око». Якщо для конкретної ситуації потрібен дозволений якийсь засіб, використовуйте його лише за актуальною етикеткою з указаними культурою, нормою, способом застосування та строком очікування.
Як зменшити ризик у наступному сезоні
Після завершення вирощування не залишайте уражений рослинний матеріал на грядці. Також важливо не повертати томати на те саме місце щороку: сівозміна для помідорів допомагає зменшити кількість хвороб у ґрунті.
Для профілактики підтримуйте сухість листя, поливайте під корінь і залишайте між рослинами достатньо місця для руху повітря. Стійкіші сорти можуть зменшити ризик, але не означають повного імунітету, тому огляд кущів після дощів має бути обовʼязковим.