ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Фітофтора на помідорах: помилка, через яку можна втратити врожай

Не забувайте оглядати кущі після кожного дощу та поливайте помідори правильно

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Фітофтора помідорів

Фітофтора помідорів

Фітофтора, або пізня гниль, уражає листя й плоди томатів, спричиняючи відмирання тканин і гниття врожаю. За даними Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS), хвороба найчастіше поширюється за теплої вологої погоди.

ТСН.ua розповідає про головну небезпеку хвороби помідорів, та як з цим боротись.

Що робити при перших ознаках

Перші кроки мають бути санітарними, а не експериментальними. Сильно уражений матеріал варто обережно видалити з посадки, щоб не залишати його на грядці.

Далі варто:

  • поливати рослини під корінь, не змочуючи листя;

  • забезпечити провітрювання та не створювати зайвої вологості навколо кущів;

  • оглядати сусідні кущі, особливо після теплої дощової погоди;

  • якщо ознаки швидко поширюються або їх важко відрізнити від іншої проблеми.

Так виглядає фітофтора / © Фото з відкритих джерел

Так виглядає фітофтора / © Фото з відкритих джерел

Чого не варто робити з помідорами

Не використовуйте рецепти із сіллю, йодом, кефіром, дріжджами чи гірчицею як доведене лікування фітофтори.

Не змішуйте препарати й не застосовуйте засоби «на око». Якщо для конкретної ситуації потрібен дозволений якийсь засіб, використовуйте його лише за актуальною етикеткою з указаними культурою, нормою, способом застосування та строком очікування.

Як зменшити ризик у наступному сезоні

Після завершення вирощування не залишайте уражений рослинний матеріал на грядці. Також важливо не повертати томати на те саме місце щороку: сівозміна для помідорів допомагає зменшити кількість хвороб у ґрунті.

Для профілактики підтримуйте сухість листя, поливайте під корінь і залишайте між рослинами достатньо місця для руху повітря. Стійкіші сорти можуть зменшити ризик, але не означають повного імунітету, тому огляд кущів після дощів має бути обовʼязковим.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie