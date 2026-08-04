Це вас може вбити: скільки кавуна та інших продуктів з’їсти, щоб це стало небезпечним для здоровʼя

Кавун / © Associated Press

Реклама

Ми звикли думати, що небезпечними можуть бути лише очевидні речі, наприклад, зіпсована їжа, токсичні речовини чи продукти з сумнівним складом. Одначе навіть найулюбленіші продукти з нашого щоденного меню мають свою межу.

Видання Popular Science нагадало, що майже будь-яка їжа у надмірній кількості може стати небезпечною. Причина проста — організм має свої фізіологічні межі, а надлишок певних речовин може порушити роботу серця, мозку чи інших органів.

Реклама

Звичайно, для більшості людей ці цифри виглядають майже нереальними, бо наш шлунок просто не дозволить з’їсти сотні порцій за один раз. Але науковий принцип залишається важливим, навіть «здорові» продукти потребують балансу.

Реклама

Кавун

Кавун / © Associated Press

Якщо організм отримує надмірну кількість води за короткий час, клітини починають поглинати зайву рідину та намагаються вирівняти баланс електролітів. Особливо небезпечним може бути набряк клітин мозку, який впливає на роботу нервової системи.

За розрахунками Popular Science, жінці у середньому знадобилося б близько 3 великих плодів, а чоловікові приблизно 4 кавуни, щоб наблизитися до небезпечного рівня. На практиці це майже неможливо зробити випадково, але необхідно памʼятати, що навіть вода, яка є основою життя, у надлишку може бути проблемою.

Авокадо

Авокадо / © Credits

Цей зелений фрукт містить значну кількість калію. У нормальних дозах він необхідний для роботи м’язів і серця, однак надлишок калію у крові може порушувати серцевий ритм.

За підрахунками видання, небезпечна кількість для жінки — близько 200 плодів, а для чоловіка — 240 авокадо. Тож звичайний тост із авокадо на сніданок можна залишити у меню без жодних переживань.

Реклама

Темний шоколад

Шоколад / © Associated Press

У шоколаді є теобромін — сполука, схожа за дією на кофеїн. У великих кількостях вона може прискорювати серцебиття, розширювати судини та впливати на артеріальний тиск.

За оцінками Popular Science, небезпечним рівнем для жінки була б кількість близько приблизно 332 плитки, а для чоловіка майже 400 плиток. Тобто кілька шматочків шоколаду до кави точно не входять до зони ризику.

Кава

Кава / © Credits

Головний активний компонент кави — кофеїн — у надзвичайно великих дозах може бути небезпечним. Надлишок здатен викликати сильне серцебиття, підвищення тиску, порушення ритму серця та інші серйозні реакції.

За приблизними підрахунками, небезпечна кількість становила б близько 50 чашок кави для жінки та 70 чашок для чоловіка за короткий проміжок часу. Для порівняння, звична ранкова чашка чи кілька чашок протягом дня — зовсім інша справа.

Реклама

Мускатний горіх

Мускатний горіх / © Credits

Він містить речовину міристицин, яка у великих дозах може впливати на нервову систему. Навіть близько 6,5 ч. л меленого мускатного горіха можуть викликати небажані психоактивні ефекти та погане самопочуття.

За розрахунками, кількість, яка може стати критичною, — приблизно 22 чашки меленого мускатного горіха для жінки та 27 чашок для чоловіка. Саме тому спеції залишаються спеціями, маленька кількість додає смаку, а надлишок може бути небезпечним.

Печінка

Печінка / © Credits

Яловича печінка — один із найбагатших природних джерел вітаміну A. У невеликих кількостях цей нутрієнт необхідний для зору, імунітету та здоров’я шкіри. Проте надлишок вітаміну A може накопичуватися в організмі та створювати навантаження на печінку й інші системи.

За розрахунками, небезпечні обсяги були б величезними, близько 163 кг печінки для жінки та 196 кг для чоловіка.

Цифри звучать майже неймовірні, але їхня головна мета — не налякати, а показати важливий принцип, що навіть найкорисніша їжа працює на нас лише тоді, коли ми дотримуємося балансу.

Не потрібно відмовлятися від кави, шоколаду, авокадо чи літнього кавуна. Навпаки, різноманітний раціон залишається основою здоров’я. Просто варто пам’ятати старе правило, яке працює майже завжди: користь починається там, де закінчується надмірність.

Новини партнерів