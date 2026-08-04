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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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692
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На Україну слідом за спекою +40 суне небезпека: синоптики назвали "червоні" міста та дати (мапа)

Більшість областей України охопить виснажлива спека, а стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до позначок +40°C.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики прогнозують в Україні спеку до +40

Синоптики прогнозують в Україні спеку до +40 / © Pexels

У середу, 5 серпня, більшість регіонів України охопить суха спекотна погода, а в окремих областях температура повітря підніметься до +40 градусів.

Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що найближчі три дні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи.

У середу, 5 серпня, очікується суха погода з температурою повітря до +32…+39 градусів вище нуля, а місцями до +40. У Києві також буде сухо та спекотно, до +35 градусів. Висока температура утримається і протягом 6–7 серпня.

За словами Діденко, спека почне відступати уже 7 серпня на заході, а 8–9 серпня свіжіше повітря охопить більшість регіонів країни. Увечері 7 серпня очікується дощ із грозою, а з 8 серпня настане довгоочікувана прохолода.

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

Метеорологічна мапа / © Наталія Діденко / Facebook

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 5 серпня українцям слід очікувати спекотну погоду від +18…+23 градусів тепла вночі до +35…+38 градусів тепла,
лише на сході та північному сході країни буде від +30 до +34 градусів тепла.

«5 серпня в Україні синоптична ситуація не зазнає змін: суху жарку погоду продовжуватиме визначати антициклон та сухе розпечене повітря на висотах, що в більшості областей вдень зумовлюватиме сильну спеку», — попереджають синоптики.

Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Погода в Україні 5 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 серпня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики нагадують, що упродовж 5-6 серпня майже в усіх областях України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 5 серпня буде суха жарка погода, прогнозують синоптики. Вітер дутиме змінних напрямків та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +18 до +23 градусів тепла, вдень очікується сильна спека — від +35 до +38 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла, вдень буде сильна спека — очікується до +35 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 5 серпня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Загалом у регіоні очікується малохмарна погода. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер буде південно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується від +17 до +22 градусів тепла, вдень синоптики попереджають, що буде надзвичайна спека: стовпчики термометрів показуватимуть від +40 до +42 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +20 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +40.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 5 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі від +19 до +24 градусів тепла;

  • вдень від +32 до +37 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +21 до +23 градусів тепла;

  • вдень від +33 до +35 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 5 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде північної чверті та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +17 до +22 градусів тепла, вдень очікується від +31 до +36 градусів тепла.

У Харкові стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +19 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +33 до +35 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 5 серпня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +19 до +24 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +37 градусів вище нуля. В Одесі температура повітря вночі становитиме від +22 до +24 градусів тепла, вдень очікується від +32 до +34.

Температура морської води буде +23…+24 градуси тепла.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що Україні будуть «тропічні» ночі, а від пекельної спеки не врятують навіть дощі.

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