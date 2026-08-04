Спека стане ще нестерпнішою: вчені попередили про посилення Супер Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо (ілюстративне фото)

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Кліматичне явище Ель-Ніньйо продовжує посилюватися і в період із серпня до жовтня може перейти у сильну фазу. Очікується, що воно спричинить підвищення температури на планеті та суттєво змінить розподіл опадів.

Про це свідчать останні кліматичні моделі та прогнози Всесвітньої метеорологічної організації, пише Daily Mail.

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За оцінками ВМО, температура поверхні моря у ключових регіонах Тихого океану може перевищити сезонну норму на 2,9 градуса. Зазвичай Ель-Ніньйо досягає піку в період із листопада до лютого, а найсильніше впливає на глобальну погоду на початку наступного року.

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Експерти попереджають, що нинішня спека та посухи можуть бути лише початком наслідків одного з найсильніших епізодів Ель-Ніньйо за час спостережень.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що явище посилюється на тлі теплових куполів, масштабних лісових пожеж і рекордного нагрівання морів.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо є теплою фазою природного кліматичного циклу ENSO. У звичайних умовах пасати переміщують теплу воду через Тихий океан у напрямку Австралії, а біля узбережжя Південної Америки піднімаються холодніші води.

Під час Ель-Ніньйо ці вітри слабшають або змінюють напрямок. Через це тепла вода накопичується у тропічній частині Тихого океану, підвищує середню глобальну температуру та порушує звичні погодні процеси.

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У липні температура поверхні моря вже перевищувала середній показник більш ніж на 2,1 градуса, однак прогнози вказують на подальше потепління.

Ситуацію посилює позитивний диполь Індійського океану, за якого його західна частина нагрівається, а східна — охолоджується. Разом ці явища збільшують ризики посух, повеней і лісових пожеж.

Які регіони опиняться під загрозою

Через Ель-Ніньйо глобальна температура наступного року може перевищити середні показники. Найпомітніші наслідки очікуються у Південній Європі, Африці, Східній Азії, Центральній і Південній Америці, Новій Зеландії та Карибському регіоні.

В Африканському Розі, західній частині Північної Америки та окремих районах Центральної Азії прогнозують більше опадів і підвищений ризик повеней.

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Водночас у Північній Європі, більшій частині Австралії, на Індійському субконтиненті та півдні Центральної Америки опадів може бути значно менше за норму.

Ель-Ніньйо не спричинене зміною клімату, однак його природне потепління накладається на підвищення температури, пов’язане з діяльністю людини. Через це погодні аномалії можуть досягати ще більш екстремальних масштабів.

Нагадаємо, світові метеорологічні центри прогнозують рекордний «супер»-Ель-Ніньйо у 2026–2027 роках. За оцінками синоптиків, подія може стати найпотужнішою за останні півтора століття.

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