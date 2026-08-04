Магнітна буря 4 серпня: яка буде її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 4 серпня, активність Сонця буде середньої потужності. Очікується, що магнітна буря матиме К-індекс 4.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, параметри сонячного вітру залишаються дещо підвищеними через вчорашній викид корональної маси, який спостерігався 30 липня. Втім, відбувається поступове зниження до загальних рівнів QUIET у міру зменшення впливу корональної маси.

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Магнітна буря 4 серпня. ФОТО: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

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