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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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1406
Час на прочитання
2 хв

Вибухи під Москвою і Петербургом: росіяни в істериці скаржаться на атаки по нових складах Wildberries — фото, відео (оновлено)

Дрони влаштували переполох на території країни-агресорки — вночі під ударом опинилися нові склади Wildberries.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Красний Бор.

Атака на Красний Бор. / © Supernova+

Вночі та зранку вівторка, 4 серпня, добрі дрони дісталися Московської та Ленінградської областей. Регіони сколихнули вибухи. Повідомляється про нові атаки на складські приміщення російського маркетплейсу Wildberries.

Що відомо про атаки на наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росіяни масово скаржаться в соцмережах на «бавовну», серію вибухів у Підмосков’ї і поблизу Петербурга, а також публікують відео зі звуками роботи вибухів та димом у районах, де, за повідомленнями, були здійснені атаки.

«Росавіація» інформувала, що вночі тимчасово призупиняли роботу та обмежували роботу великі аеропорти. Зокрема, петербурзький Пулково та московський Доводєдово.

У Телеграм-каналі української оборонної компанії Fire Point повідомили, що Сили оборони вдарили українськими БПЛА FP-1 по логістичному хабі Wildberries у Красному Борі Ленінградської області. Цей комплекс є одним із найбільших об’єктів компанії на північному заході РФ. Його загальна площа становить близько 154 000 м², а складські потужності дозволяють одночасно зберігати понад 57 млн одиниць товарів.

«Через інфраструктуру Wildberries, зокрема, реалізовувалися товари військового та подвійного призначення, а сам комплекс забезпечує зберігання, сортування та розподіл товарів для Північно-Західного федерального округу», — йдеться у повідомленні.

Атака на Ленінградську область

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про начебто знищення 15 БпЛА. З його слів, зафіксовано пошкодження у складській зоні поряд із населеним пунктом Красний Бор у Тосненському районі.

За даними ASTRA, у селищі, що за близько 50 км від Санкт-Петербурга, розташовано кілька логістичних комплексів. Зокрема, Wildberries площею 154 000 кв. м.

Склад Wildberries у Ленінградській області. / © Supernova+

Склад Wildberries у Ленінградській області. / © Supernova+

Склад Wildberries у Ленінградській області. / © Exilenova+

Склад Wildberries у Ленінградській області. / © Exilenova+

Склад Wildberries у Ленінградській області. / © Exilenova+

Склад Wildberries у Ленінградській області. / © Exilenova+

Атака на Московську область

Водночас губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив атаку на регіон. З його слів, «найбільш серйозні наслідки» зафіксовано в муніципальному окрузі Чехов. Окрім того, є «прильоти» промисловій зоні Новоселок. Сталося кілька пожеж. Найбільша з них — на складі.

За даними моніторів, в Чехово Московської області БаЛА також атакували складські приміщення Wildberries. У приватному секторі розпочалася пожежа.

Атака на Чехово під Москвою. / © ASTRA

Атака на Чехово під Москвою. / © ASTRA

Атака на Чехово під Москвою. / © Supernova+

Атака на Чехово під Москвою. / © Supernova+

Нагадаємо, під Москвою вже готуються до нових атак. Місцева влада Люберецького округу і міста Подольськ оприлюднили карти укриттів — «заглиблених приміщень», що призначені для захисту громадян під час атак. Водночас російські чиновники традиційно заявляють, мовляв, усе під контролем і закликають людей не панікувати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1406
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