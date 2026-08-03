Апокаліпсис на складах Wildberries: дрони "підсмажили" гігантський логістичний хаб росіян (відео)

Атака на Wildberries у Володимирській області РФ / © Exilenova+

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У Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries. Площа охопленого пожежею комплексу становить близько 172 тис. кв. м.

Про це повідомили телеграм-канали, компанія Fire Point, губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв та пресслужба Wildberries-Russ.

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Під атаку потрапив логістичний центр Wildberries у селищі Хрястово Володимирської області. Його площа становить близько 172 тис. кв. м, а сам об’єкт є одним із ключових вузлів у логістичній мережі маркетплейсу.

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Саме через цей центр проходить розподіл товарних потоків між Московським регіоном, а також центральною, північно-західною і північною частинами європейської території Росії.

В українській збройній компанії Fire Point своєю чергою повідомили, що Сили оборони вітчизняними безпілотниками FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у Володимирській області. Місткість комплексу — понад 120 млн одиниць товарів.

Водночас Авдєєв заявив, що складський комплекс у регіоні атакували безпілотники.

«У Собінському окрузі БПЛА атаковано складський комплекс. Є руйнування, пожежа. Люди евакуйовані», — написав губернатор у Мережі.

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У Wildberries-Russ також підтвердили, що логістичний об’єкт компанії у Володимирській області загорівся внаслідок атаки дронів.

«На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всіх людей із території комплексу евакуювали.

Очевидці оприлюднили кадри масштабної пожежі, яка, за попередніми даними, може охопити всю будівлю.

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Дата публікації 09:11, 03.08.26 Кількість переглядів 22 Атаку на Wildberries у Володимирській області РФ зняли на відео

«Системне ураження великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на росію, порушує ланцюги постачання, збільшує витрати на відновлення інфраструктури та негативно впливає на роботу одного з найбільших гравців російського ринку електронної комерції», — додали у Fire Point.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня українські дрони атакували Самарську область РФ, спалахнув масштабний складський комплекс Wildberries «Новосемейкіно». Губернатор підтвердив удар, запроваджувався план «Килим». На тлі пожежі та вибухів місцеві жителі в соцмережах емоційно вимагали завершення війни проти України.

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