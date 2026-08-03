Секрет довголіття: 7 продуктів, які варто їсти щодня для здоров’я серця і мозку

Що їсти для довголіття / © Pixabay

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Експерти з харчування зазначають, що універсального «чарівного засобу» або єдиного суперфуду для подовження життя не існує. Запорука міцного здоров’я та довголіття полягає в послідовному, різноманітному та збалансованому харчуванні. Що потрібно їсти щодня, аби довго жити?

Про це розповіли EgészségKalauz.

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Секрет довголіття: які 7 продуктів варто їсти щодня

Дослідження підтверджують: регулярне споживання певних продуктів щодня може підтримувати роботу серцево-судинної системи, мозку та метаболізму, а також суттєво знижувати ризик розвитку хронічних захворювань.

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Науковці виділяють сім груп продуктів, на які варто звернути увагу:

Горіхи — волоські горіхи, мигдаль, фундук, фісташки. У них містяться корисні ненасичені жирні кислоти, клітковина, білок та антиоксиданти. Помірне споживання горіхів щодня допоможе знизити ризик серцевих захворювань. Жирна морська риба — лосось, скумбрія, оселедець, сардини. Це джерело жирних кислот омега-3, які підтримують здоров’я серця та нормальну функцію головного мозку. Бобові — квасоля, сочевиця, нут. Базовий раціон так званих «блакитних зон» планети, де спостерігається найбільша концентрація довгожителів. У бобових — високий вміст клітковини та білка. Зелені листові овочі — шпинат, кейл, мангольд. Листові овочі багаті на вітаміни, мінерали й антиоксиданти, тому зменшують ризики серцево-судинних патологій. Ягоди — чорниця, малина, ожина, смородина. Містять велику кількість антиоксидантів та рослинних сполук, що захищають клітини від окислювального стресу. Оливкова олія віджиму Extra Virgin — основа середземноморської дієти. Завдяки мононенасиченим жирним кислотам і поліфенолам позитивно впливає на судини та серце. Цілозернові продукти — овес, бурий рис, цілозерновий хліб. Містять величезну кількість клітковини й поживних речовин, допомагають підтримувати нормальний рівень цукру та холестерину в крові.

Водночас дослідники кажуть, що здорове харчування — це лише частина способу прожити довше. Важливо також суттєво зменшити вживання ультраоброблених продуктів, солі, рафінованого цукру та солодких напоїв.

До порад з довголіття також входять здоровий сон, баланс роботи та відпочинку, постійний рух, відмова від алкоголю та тютюну. Основними закликами лікарів і дослідників також є підтримання здорової ваги та уникнення стресу.

Які продукти знижують ризик деменції

Нагадаємо, науковці Університету Земмельвайса проаналізували численні дослідження та дійшли висновку, що поліфеноли — природні сполуки в ягодах, чаї, каві, какао й оливковій олії — можуть підтримувати роботу мозку та протидіяти розвитку хвороби Альцгеймера.

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Ці речовини захищають нервові клітини, хоча значна їх частина засвоюється лише після перероблення кишковою мікрофлорою. Оскільки склад мікробіоти у кожного індивідуальний, однакова дієта може мати різну ефективність.

Водночас дослідники наголошують, що поліфеноли не є панацеєю, а доказів для рекомендації окремих продуктів чи добавок проти деменції наразі недостатньо. Ключову роль відіграє загальний раціон, багатий на цілісну рослинну їжу.

Оскільки у світі вже понад 55 млн людей живуть із деменцією, якісне та різноманітне щоденне харчування є хорошим інструментом для правильного старіння мозку.

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