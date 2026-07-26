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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
2 хв

Ці три продукти дієтологиня радить їсти частіше: проста звичка може покращити самопочуття

Збалансоване харчування не обов'язково потребує дорогих продуктів чи жорстких дієт.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Продукти

Продукти / © Unsplash

Дієтологиня Лілі Кілін назвала три групи продуктів, які варто регулярно включати до раціону для підтримки здоров'я.

Про це пише Unilad.

На перше місце експертка поставила ферментовані продукти, зокрема кімчі та квашену капусту. Вони містять корисні бактерії, які підтримують мікробіом кишківника, сприяють нормальному травленню та позитивно впливають на імунну систему.

Другою рекомендацією стали бобові — сочевиця, нут і чорна квасоля. За словами Кілін, вони є чудовим джерелом білка та клітковини, допомагають довше зберігати відчуття ситості, підтримують стабільний рівень цукру в крові, а також залишаються доступними та універсальними продуктами.

Третя порада — замінити очищені зернові продукти на цільнозернові. Дієтологиня рекомендує обирати цільнозерновий хліб, макарони та рис замість білого. Такі продукти містять більше клітковини, вітамінів групи B і мінералів, що допомагає підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.

Експертка наголошує, що найбільшу користь для здоров'я приносять не радикальні зміни в харчуванні, а невеликі, але регулярні корисні звички. Цю думку підтверджують і результати наукових досліджень, які свідчать, що поживні продукти, зокрема листова зелень і хрестоцвіті овочі, позитивно впливають на довготривале здоров'я.

Раніше експерти назвали 11 продуктів із високим вмістом антиоксидантів, про які часто забувають. До списку увійшли темний шоколад, яблука, горіхи, ягоди годжі, насіння чіа, кава, зелений чай, гранат, а також кориця. Регулярне вживання цих продуктів допомагає захищати клітини від пошкодження, підтримувати здоров'я серця та зміцнювати імунітет.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
328
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