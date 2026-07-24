Неочікуваний список: 11 продуктів із високим вмістом антиоксидантів, про які часто забувають

Шоколад / © pexels.com

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Чорниця давно вважається одним із найкращих джерел антиоксидантів, однак далеко не лише вона містить ці корисні сполуки. Експерти зазначають, що підтримати організм допомагають і багато інших продуктів, серед яких темний шоколад, горіхи, кава, зелений чай та деякі ягоди.

Про це повідомило видання Verywell Health.

Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали — нестабільні молекули, які можуть пошкоджувати клітини організму. Саме тому продукти, багаті на ці сполуки, пов’язують із підтримкою здоров’я серця, мозку, імунної системи та зменшенням оксидативного стресу.

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Одним із найкращих джерел антиоксидантів називають темний шоколад. Какао містить флавоноли, поліфеноли, антоціани та проціанідини. У темному шоколаді какао може бути майже втричі більше, ніж у молочному, тому він має вищу антиоксидантну активність. За даними досліджень, його регулярне вживання може підтримувати здоров’я серця, роботу мозку, кишковий мікробіом і позитивно впливати на настрій.

Не менш корисними вважаються яблука, які містять флавоноїди, поліфеноли та вітамін С. Дослідники зазначають, що сушені яблука містять більше антиоксидантів, ніж свіжі. Ці сполуки можуть допомагати зменшувати запалення, підтримувати здоров’я печінки, захищати клітини від пошкоджень, а також знижувати ризик серцево-судинних захворювань і розвитку діабету.

До переліку також увійшли волоські горіхи. Вони багаті на вітамін Е, ресвератрол, катехіни та елаготаніни, які допомагають боротися з оксидативним стресом і запаленням. Окремі дослідження свідчать, що включення волоських горіхів до раціону може бути пов’язане з покращенням здоров’я кишківника та мозку, а також зі зниженням ризику деяких видів раку.

Високий вміст антиоксидантів також має пекан. Він містить флавоноїди та вітамін Е, які допомагають захищати клітини від оксидативного стресу й підтримують загальне здоров’я організму.

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Серед ягід експерти особливо виділяють ягоди годжі. Попередні дослідження показують, що їхні антиоксиданти можуть підтримувати здоров’я серця та очей, а також сприяти регуляції рівня цукру в крові. Крім того, ягоди годжі містять більш ніж у п’ять разів більше вітаміну С, ніж чорниця.

До списку потрапила й ожина, насичений темний колір якої зумовлений високим вмістом антоціанів. Науковці досліджують їхній потенціал у профілактиці серцевого нападу та інсульту. Крім цього, антиоксиданти ожини можуть підтримувати здоров’я мозку та захищати організм від деяких видів онкологічних захворювань.

Ще одним джерелом антиоксидантів є насіння чіа. Воно містить хлорогенову та кавову кислоти, кверцетин, мірицетин і кемпферол. Вважається, що ці сполуки допомагають захищати клітини від пошкодження вільними радикалами та підтримують здоров’я імунної системи, серця, печінки й кишківника.

У рейтингу опинилася і кава. Завдяки високій антиоксидантній активності кавових зерен цей напій може сприяти підтримці роботи мозку, захисту клітин від ушкоджень, зменшенню запалення та здоров’ю серця. Водночас фахівці зазначають, що кількість антиоксидантів залежить від сорту зерен, ступеня обсмаження та способу заварювання. За результатами окремих досліджень, найвищий рівень антиоксидантів зберігається у каві середнього обсмаження, яку заварюють приблизно три хвилини, однак ці дані ще потребують підтвердження.

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До корисних продуктів також віднесли корицю. Вона містить поліфеноли та коричну кислоту, які мають протизапальні властивості й допомагають захищати клітини від впливу вільних радикалів. Інші компоненти кориці можуть підтримувати здоров’я серця, імунної системи, а також сприяти контролю рівня цукру в крові. Одне з недавніх досліджень показало, що регулярне вживання добавок із корицею підвищувало рівень антиоксидантів у крові та зменшувало запалення.

До списку увійшов і зелений чай, який містить багато поліфенолів і катехінів. Ці антиоксиданти пов’язують із протизапальними та потенційними протираковими властивостями. Дослідження також вказують, що зелений чай може підтримувати здоров’я серця, травної системи, порожнини рота та допомагати зменшувати запалення шкіри. Водночас експерти звертають увагу, що додавання молока може знижувати його антиоксидантну активність.

Завершує перелік гранат. Його поліфеноли, антоціани, пунікалагіни та елаготаніни належать до потужних антиоксидантів, які можуть захищати клітини від пошкодження. Дослідження також пов’язують вживання гранатів і гранатового соку з підтримкою здоров’я мозку, шкіри, травної системи та профілактикою окремих хронічних захворювань.

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