Олена Шоптенко здивувала відвертим танцем з партнером за приголомшливий донат для ветеранів

Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

Реклама

Українська хореографиня Олена Шоптенко здивувала відвертим танцем із партнером за приголомшливий донат.

Танцівниця взяла участь у благодійній ініціативі. Зокрема, вона долучилась до «Балу благородних сердець», який провела організація, що займається протезуванням та реабілітацією військових та цивільних, що постраждали від війни.

Олена Шоптенко допомогла отримати чималий донат. Як жартує танцівниця, вона б ніколи не погодилась танцювати відверті танці за гроші, але виняток все ж таки стався. Олена Шоптенко пішла на це за донат в розмірі одного мільйона гривень. Знаменитості з танцем допоміг партнер Богдан Урхов. Таким чином танцівниця зібрала кошти, що підуть на відновлення військових.

Реклама

«Я: ніколи не буду танцювати відверті танці за гроші. Також я, коли задонатили один мільйон гривень на відновлення захисників за мою імпровізацію», — жартує знаменитість.

Тим часом у коментарях танцівницю просто засипали компліментами. Користувачі писали, що лише вона вміє так сексуально та водночас елегантно танцювати.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко наважилась на косметологічну процедуру. Знаменитість вже похизувалась результатом.

Новини партнерів