У рожевій сукні, з пишною шевелюрою і яскравим макіяжем: перша леді Камеруну привернула увагу на фіналі ЧС-2026

Шанталь Бія / © Getty Images

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Перша леді Камеруну Шанталь Бія відвідала фінальний матч Чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини, який нещодавно відбувся на стадіоні «Нью-Йорк Нью-Джерсі» в Іст-Ратерфорді.

Для спортивної події 55-річна жінка обрала яскраво-рожеву сукню з ніжним квітковим принтом та атласним блиском. Вбрання мало приталений силует, фігурне декольте та довгі рукави з рюшами-манжетами.

Шанталь Бія / © Getty Images

Горловину й манжети сукні прикрашали ряди сріблястих стразів та декоративне каміння, яке ефектно виблискувало на сонці. На грудях також були невеликі ґудзики.

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Особливу увагу привертала фірмова пишна зачіска Шанталь. Її об’ємне волосся медово-рудого відтінку було укладене дрібними кучерями й обрамляло обличчя.

У насиченому макіяжі Бія зробила акцент на очах за допомогою чорних тіней, широких стрілок і густих пишних вій. Вона також нанесла рожеві рум’яна та яскраву малинову помаду. Образ вийшов насиченим, екстравагантним і цілком у стилі першої леді Камеруну.

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