Колишня перша леді Франції сяяла на Каннському кінофестивалі у сукні з принтом "зебра" і в коштовностях
58-річна Карла Бруні у чорно-білому вбранні від Roberto Cavalli продемонструвала струнку фігуру.
Карла Бруні відвідала показ фільму Garance, який відбувся у межах щорічного Каннського кінофестивалю.
Експерша леді продемонструвала ефектний образ в обтислій чорно-білій сукні від Roberto Cavalli фасону «русалка» і з графічним принтом зебри, у якому вона мала стрункий вигляд. Вбрання мало чорні широкі бретельки, декольте у формі серця і шлейф.
Бруні зібрала волосся в елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами і зробила макіяж з акцентом на очах. Свій аутфіт вона завершила розкішним комплектом прикрас Chopard з діамантами і смарагдами.
