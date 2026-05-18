Слідом за Девідом Бекхемом: Памела Андерсон похизувалася своїми грядками

Памела Андерсон

58-річна Памела Андерсон останніми роками віддає перевагу більш спокійному й розміреному життю подалі від постійної уваги публіки. Зірка переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому місті Лейдісміт, де створила для себе затишний простір, сповнений тиші та близькості до природи.

На ділянці біля будинку акторка облаштувала екологічний город, у якому вирощує овочі, зелень і квіти. Памела приділяє велику увагу натуральності, турботі про навколишнє середовище та гармонії з природою.

За словами Андерсон, саме такий спосіб життя допомагає їй зберігати внутрішню рівновагу, відчувати спокій і отримувати задоволення від простих повсякденних речей.

У своєму Instagram акторка показала, який вигляд її город має зараз. Вона вирощує овочі на високих грядках. На фото можна помітити кущі картоплі та часник.

Город Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

