Слідом за Девідом Бекхемом: Памела Андерсон похизувалася своїми грядками
Весна — особливо активний період для роботи на городі та в саду. Саме в цей час розпочинається підготовка ділянки до нового сезону: і зірки-садівники, і дачники приводять до ладу грядки, висаджують перші овочі та зелень, а дехто вже навіть хвалиться першими врожаями.
58-річна Памела Андерсон останніми роками віддає перевагу більш спокійному й розміреному життю подалі від постійної уваги публіки. Зірка переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому місті Лейдісміт, де створила для себе затишний простір, сповнений тиші та близькості до природи.
На ділянці біля будинку акторка облаштувала екологічний город, у якому вирощує овочі, зелень і квіти. Памела приділяє велику увагу натуральності, турботі про навколишнє середовище та гармонії з природою.
За словами Андерсон, саме такий спосіб життя допомагає їй зберігати внутрішню рівновагу, відчувати спокій і отримувати задоволення від простих повсякденних речей.
У своєму Instagram акторка показала, який вигляд її город має зараз. Вона вирощує овочі на високих грядках. На фото можна помітити кущі картоплі та часник.
Нагадаємо, раніше Девід Бекхем зібрав урожай цибулі у себе на городі і похизувався ним у Мережі.