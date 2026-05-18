На Житомирщині 24-річного інтерна тримали в ТЦК до виповнення 25-річчя

На Житомирщині ТЦК утримував лікаря-інтерна добу, щоб мобілізувати в день народження, коли йому виповнилося 25 років.

Затримали у 24, мобілізували у 25: на Житомирщині ТЦК добу утримував лікаря-інтерна до дня його народження

На Житомирщині 24-річного лікаря-інтерна мобілізували за день до його 25-річчя.

Про це йшлося під час засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану.

Зазначається, що хлопця тримали у ТЦК добу, дочекалися поки йому виповниться 25 років, після чого мобілізували.

Голов ТСК, нардеп Олексій Гончаренко розповів, лікаря-інтерна Гафарова затримали ТЦК 19 травня 2025 року. На той момент йому було 24 роки. 20 травня 2025 року йому мало виповнитись 25 років.

На засіданні представник Житомирського ТЦК підвтердив, що працівники військкомату дійсно зупинили цього хлопця для перевірки військово-облікових даних.

«Далі йому було запропоновано прослідувати до Житомирського ТЦК та СП для уточнення персональних даних. Після цього він пройшов ВЛК. А 20 травня він був визнаний придатним і мобілізований», — сказав представник ТЦК.

«На питання, де ночував Гафаров з 19 на 20 травня, заступник начальника Житомирського ОТКЦ та СП Олександра Рець, сказав, що не знає», — зазначив Гончаренко.

Раніше голова ОП Кирило Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків в Україні.

