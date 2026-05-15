Нардеп заявив про нібито "вбивство" батька п’ятьох дітей в ТЦК: що відповіли у ЗСУ

Народний депутат Юрій Камельчук заявив про «вбивство батька п’ятьох дітей» в одному з ТЦК.

Про це нардеп сказав на YouTube-каналі «Суперпозиція».

«Батька п’ятьох дітей буквально вбили на території ТЦК та СП. Ніхто не перевірив, скільки в нього дітей, ніхто не перевірив, яке у нього здоров’я. Поставили біля стінки, щоб на камері було видно, нібито він сам впав. Але це неможливо, бо він — здоровий чоловік», — заявив депутат.

Камельчук не назвав ані дату, ані місце події. Але зазначив, що кримінальну справу так і не відкрили.

Крім того, він розповів ще про один випадок смерті мобілізованого в автобусі дорогою до навчальної частини.

«Перевозили хлопців з конкретного ТЦК в навчальну частину. Хтось десь збунтував. Супроводжуючі його вбили просто в автобусі. Свідки мовчать, бо бояться, що їх або відправлять „на нуль“, або вб’ють у військовій частині», — ствердує депутат.

Він теж не уточнив, про який саме випадок йдеться. Але недавно ДБР розповідало про схожу справу щодо загибелі чоловіка під час транспортування з навчального центру. Під час поїздки між чоловіком і ТЦКівцями виник конфлікт. Солдат застосував до мобілізованого фізичну силу та електрошокер, завдавши йому тілесних ушкоджень. Коли автобус прибув до Києва, чоловіка винесли на плац, де медики констатували його смерть.

Реакція ЗСУ

У Сухопутних війська Збройних сил України прокоментували гучну заяву нардепа Камельчука.

У Сухопутних військах зауважили, що у заяві нардепа не наведено жодних конкретних даних, які дозволяли б ідентифікувати подію. Не вказано, в якому саме ТЦК та СП це нібито сталося, коли саме, за яких обставин, а також хто є особою, про яку йдеться. Сам народний депутат зазначив, що отримав цю інформацію з анонімних джерел.

«Командування Сухопутних військ Збройних Сил України додатково перевіряє поширену інформацію. Станом на зараз жодних даних про подібну подію в системі ТЦК та СП не надходило», — йдеться у заяві.

У «Сухопутці» наголосили, що будь-які повідомлення про смерть людини або можливий злочин мають перевірятися у правовий спосіб.

«Якщо будь-які особи володіють конкретною інформацією про таку подію, мають невідкладно звернутися до правоохоронних органів та надати дані, необхідні для перевірки», — зазначили військові.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв боротися з «ексцесами» з боку працівників ТЦК під час мобілізації.

