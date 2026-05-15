Аліна Гросу показала ніжні фото з новонародженим сином і чоловіком та засвітила їхні обличчя
Артистка висловилась про важливе сімейне свято.
Українська співачка Аліна Гросу показала ніжні фото з чоловіком та новонародженим сином.
Сімейними світлинами знаменитість поділилася в Instagram. До слова, артистка разом із коханим та малюком знялась у професійному фотосеті. Сімейство позувало на подвір’ї в атмосферній локації. Співачка одягнула довгу сукню з корсетом, а її чоловік — джинси та світлу кофтину. На деяких кадрах можна було трішки розгледіти обличчя синочка та коханого виконавиці, яких вона не квапиться показувати.
Фотосет Аліни Гросу був присвячений важливому святу — Дню сім’ї, який щорічно зустрічають 15 травня. Артистка зазначила, що родина — це величезний скарб, а діти — це продовження кохання.
«З Днем сімʼї, друзі мої. Сімʼя — це величезний скарб. А дітки — це найкраще продовження кохання», — наголосила артистка.
Зазначимо, Аліна Гросу від 2024 року заміжня. Хоч артистка не показує обличчя коханого, проте у Мережі переконані, що вона уклала шлюб з російським актором Романом Полянським, з яким почала зустрічатися ще до повномасштабної війни. У квітні стало відомо, що у подружжя народився син.
