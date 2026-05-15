Страшне полум'я, загиблий та поранені: Росія влаштувала "пекло" в одному із обласних центрів України

Наслідки атаки по Запоріжжю / © ТСН

Один загиблий, троє поранених. Це наслідки ранкового удару росіян по Запоріжжю. Безпілотником вони атакували об’єкт промислової інфраструктури, поціливши у цистерни з пально-мастильними матеріалами.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці обстрілу та бачила, як ліквідовували наслідки під звуки ворожих дронів.

Пекельний ранок у Хортицькому районі

Густий чорний дим від пожежі було видно навіть у найвіддаленіших районах міста. Росіяни вдарили «шахедом» по промисловій зоні, коли люди вже почали робочий день. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, ще трьох із пораненнями госпіталізували.

Робота рятувальників ускладнювалася тим, що під час гасіння в небі знову з’явилися ворожі безпілотники.

Рятували майно під загрозою вибуху

Попри небезпеку, працівники намагалися врятувати вціліле обладнання. Пан Сергій разом із ДСНСниками відтягував неушкоджену цистерну подалі від епіцентру вогню.

Пан Сергій, працівник: «А що вам сказати, бочка моя, треба. Ну робота моя і бочка моя. Треба було забирати, але страшно, страшно».

Інший очевидець, пан Олександр, у момент прильоту перебував у гаражі поруч. Він встиг сховатися в оглядову яму за мить до вибуху.

Пан Олександр: «Перший гул — і бочки полетіли. Два свисти було... Під машину заховався, в яму оглядову. Спочатку реакції немає ніякої, а потім уже починаєш від шоку відходити».

Збитки та стан постраждалих

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю компанії та припарковані поруч автомобілі. Щонайменше три великі цистерни вигоріли вщент.

Власник підприємства, оцінюючи шалені збитки, налаштований рішуче: «Що будемо робити? Працювати далі, на перемогу».

За словами медиків, стан двох поранених наразі оцінюється як важкий. Лікарі борються за їхні життя.

