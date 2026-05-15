Олена Тополя на тлі скандалу навколо розриву 13-річного шлюбу заговорила про нові стосунки

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя після розлучення із солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею розповіла про своє особисте життя та зізналася, чи є у неї нові стосунки.

Артистка дала відверте інтерв’ю, де торкнулася теми приватного життя. Вона наголосила, що зараз не перебуває у стосунках. Також співачка не шукає нового партнера. Після гучних змін у житті вона зосередилась на внутрішньому стані. Олена підкреслює, що приймає нинішній етап спокійно. Її фокус — на гармонії та сім’ї.

«У мене немає чоловіка. Уже досить давно», — зізналась Олена проєкту «55 за 5».

У розмові співачка пояснила, що не відчуває потреби поспішати з новими романтичними зв’язками. Вона приймає події так, як вони складаються, і не намагається їх контролювати.

«Я довіряю Творцю і свою долю, і свою душу. Як має скластися — так і складеться. Я просто приймаю те, що він мені дає, і дякую за те, що не дає», — поділилася співачка.

Попри зміни в особистому житті, артистка наголошує, що почувається щасливою. Для неї цей період став часом переосмислення і нового розуміння власного стану. Вона поступово вибудовує життя без поспіху й зайвих очікувань.

«Я зараз заново усвідомлюю, що таке щастя насправді», — сказала артистка.

Раніше Олена також говорила, що не планує активно обговорювати колишні стосунки, адже вважає, що після розриву кожен іде своїм шляхом. Водночас вона не ставить на перше місце зміну прізвища, хоча й розглядає таку можливість у майбутньому.

Тарас і Олена Тополі офіційно оголосили про розлучення у грудні 2025 року після багатьох років шлюбу. Пара була разом від 2013-го та виховує трьох дітей — синів Марка і Романа та доньку Марію. Артисти підкреслили, що залишаються в партнерстві як батьки та вже врегулювали всі майнові питання.

Нагадаємо, нещодавно інтерв’ю Тараса Тополі про розлучення обернулося скандалом. Його команда пригрозила журналістці судом.

