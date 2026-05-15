Модель Міранда Керр затьмарила нудний образ свого чоловіка, адже одягла неймовірну рожеву сукню

Міранда Керр / © Getty Images

Австралійська модель та колишній «ангел» білизняного бренду Victoria’s Secret Міранда Керр з’явилася на показі бренду Dior, що відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. Дизайнер Джонатан Андерсон презентував круїзну колекцію.

На захід Міранда прибула у супроводі свого чоловіка, засновника Snapchat Евана Шпігеля. Для цієї події вона обрала ніжну рожеву сукню з колекції Dior осінь-зима 2026, виготовлену з багатошарового тюлю та плісованих деталей, що надало всьому образу романтичності та легкості.

Також ніжність образу підкреслював макіяж у рожевих тонах, а також босоніжки з прозорими ремінцями на підборах та сумка з короткою ручкою і з бантиком.

Образ Міранди був милим і відповідав її зовнішній і внутрішній красі, однак її чоловік вирішив прийти просто в улюбленому повсякденному стилі. Еван одягнув на показ чорну футболку, темні джинси та білі кросівки. Стиль обох кардинально відрізнявся, чим вони привернули увагу.

Міранда Керр і Еван Шпігель / © Getty Images

Ніжність і вишуканість Міранди без сумніві затьмарила нудний і звичайний образ її чоловіка-багатія.

Також на показі мод у Лос-Анджелесі з’явилася співачка Сабріна Карпентер і акторка Аня Тейлор-Джой.

