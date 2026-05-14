- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
Сабріна Карпентер у чарівній жовтій сукні з квітами замилувала публіку на показі мод
Співачка мала неймовірний вигляд у сукні з нової колекції.
Дизайнер Джонатан Андерсон презентував круїзне шоу бренду Dior, що відбулося в Музеї мистецтв в Лос-Анджелесі. Гостею заходу стала співачка Сабріна Карпентер, а її образ якої замилував публіку.
Дівчина одягла ніжну і вільну сукню, що поєднувала у собі кілька трендових відтінків — шампанського та вершкового масла. Виконана вона була із напівпрозорої шифонової тканини з плісуванням, але спідниця була довжиною до щиколотки, тому можна також роздивитися у образі вишукані босоніжки зірки з бантиками, які відповіли кольору сукні.
Вбрання мало високу горловину і глибокі пройми, на через прозору тканину було помітно мереживну білизну. Також сукню Сабріни прикрашали величезні квіти на спідниці — це був вишуканий і водночас романтичний акцент.
Образ співачка доповнила сумкою з короткою ручкою, яку також прикрасила квітами з тканини. Романтики і ніжності її ансамблю додавав макіяж з рум’янами, зачіска і стрічка у волоссі.
Для круїзної колекції Джонатан Андерсон черпав натхнення зі світу кіно, мальовничих пейзажів Каліфорнії та культури вінтажних автомобілів. Показ розпочався з суконь із заниженим подолом, пошитих з прозорих тканин, після чого акцент змістився на вільному крої, необроблених подолах, зібраних текстурах та силуетах оверсайз.