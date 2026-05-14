Скандальна переможниця "Міс Всесвіт-2025" з’явилася на Каннському кінофестивалі

Фатіма Бош Фернандес / © Getty Images

25-річна Фатіма Бош Фернандес, що перемогла на конкурсі краси «Міс Всесвіт-2025», з’явилася на Каннському кінофестивалі у Франції. Дівчина відвідала показ фільму La Vie D’Une Femme, що змагається за Золоту пальмову гілку.

Королева краси одягла гламурну сукню від бренду Ziad Nakad виконану з бежевої тканини і повністю розшиту кристалами та бісером. Вбрання відкривало плечі дівчини, а також мало декольте і розріз на спідниці.

Фатіма доповнила гламурний образ сріблястими босоніжками, коштовностями і клатчем-коробкою зі стразами. Волосся переможниці конкурсу краси було вкладене у вишукані локони, а макіяж був гламурним, але ніжним, з рум’янами і акцентними довгими віями.

Нагадаємо, що красуня стала переможницею 74-го міжнародного конкурсу «Міс Всесвіт-2025», який проводився у Таїланді і став найскандальнішим у історії. Зокрема Фатіму звинуватили після перемоги у тому, що корону вона отримала не чесно, а завдяки грошам батька, який був бізнес-партнером директора конкурсу краси. Сама ж Бош ці звинувачення заперечила.

Фатіма Босх на конкурсі краси / © Associated Press

