Бідність тут виглядає красивіше: українка чесно висловилась про еміграцію в ЄС

Українка Христина Каверинська відверто розповіла про життя в еміграції та пояснила, чому красива картинка за кордоном часто не має нічого спільного з реальним добробутом.

Деталі Христина розповіла в Instagram.

За її словами, фінансові труднощі в Європі можуть виглядати “естетичніше”, ніж удома, адже навіть економія іноді відбувається на тлі моря, старих вуличок і красивих заходів сонця.

Христина Каверинська поділилася роздумами про життя в Греції та еміграцію загалом. Вона звернула увагу на те, що соцмережі часто створюють хибне уявлення про життя за кордоном.

Українка зазначає: людина може пити каву біля моря, гуляти вузькими європейськими вуличками чи зустрічати захід сонця, але водночас рахувати гроші перед походом у супермаркет або відкладати візит до лікаря, щоб вистачило на оренду житла.

За словами Христини, бідність за кордоном часто виглядає менш “депресивно” саме через красиве оточення. Однак це не скасовує побутових проблем, нестачі грошей і постійного відчуття нестабільності.

“Може, ми романтизуємо еміграцію тільки тому, що вона красиво виглядає в сторіз? Бо між “жити в Європі” і “жити добре” — величезна різниця”, — резюмувала українка.

Українці за кордоном дедалі частіше говорять про труднощі

Останнім часом українські біженці та емігранти все частіше публічно розповідають не лише про переваги життя в Європі, а й про його складні сторони.

Зокрема, українка Людмила, яка живе в Німеччині, раніше назвала одним із головних мінусів орендоване житло. За її словами, квартири там часто здають без меблів і навіть без лампочок, тож кожен переїзд перетворюється на додатковий фінансовий та емоційний стрес.

Інша українка, Ельвіра з Харкова, розповідала про досвід життя в Нідерландах. Вона разом із партнером провела 3,5 року в таборі для біженців у маленькій кімнаті. Пошук орендованого житла тривав близько року, а переїзд із притулку, попри бажання мати власний простір, виявився психологічно важким.

