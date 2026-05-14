Українців попередили про поширену помилку, яка впливає на розмір пенсії

Пенсія. / © УНІАН

Реклама

Розрахунок пенсій відбувається за спеціальними формулами. Втім, незважаючи на це можуть виникати помилки у розрахунках соціальних виплат.

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ у Донецькій області.

Фахівці наголошують, що найчастіше неточності виникають через те, що громадяни не своєчасно оновлюють особисті дані. Йдеться:

Реклама

про зміну прізвища або інших персональних даних;

оновлення даних в паспорті;

переїзд чи зміну адреси реєстрації.

Як внести коректні дані

Щоб оновити дані, не обов’язково йти до відділення Пенсійного фонду. Подати заячу можна онлайн на вебпорталі, зайшовши до особистого кабінету, де варто переглянути раніше внесені дані. Якщо виявили неточності, треба заповнити анкету для зміни даних у Реєстрі застрахованих осіб.

Для цього:

відкрийте розділ «Комунікація з ПФУ»;

оберіть анкету для зміни даних. У ній можна випрати ПІБ, РНОКП, дату народження та місце, стать, громадянство, серію та номер паспорта, адресу місця проживання;

заповніть анкету;

додайте скан-копії документів;

Після цього анкету потрібно буде підписати на відправити на перевірку до ПФУ. Про статус заявки можна дізнаватися у розділі «Мої звернення».

Нагадаємо, в Україні частина пенсіонерів ризикує залишитися без виплат, якщо не пройти фізичну ідентифікацію. Українське законодавство чітко визначає, кому і коли необхідно це робити. Зокрема, йдеться про тих пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України.

Реклама

Новини партнерів